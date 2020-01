Simeone: "Sólo importan los hechos, las palabras se las lleva el viento"

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa para desgranar el partido de su equipo ante el Leganés

Nada más acabar el partido que enfrentó a y en el Metropolitano (0-0), Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa para desgranar el partido y responder a las preguntas de los medios de comunicación. El técnico colchonero reconoció que el equipo no atraviesa un buen momento: “Es normal que salgamos con aceleración. Y eso nos hace elegir mal. Sucede a todos los equipos del mundo. En la segunda parte tuvimos más calma. Tuvimos una ocasión pronto y ayudó”, aseguró.

Sobre las críticas hacia su figura, Simeone comentó: "Soy respetuoso para todo lo que la gente opina. Me tocó ser silbado como jugador del Atlético de Madrid porque no estaba bien y la gente obviamente me pitó. La gente viene a ver a su equipo ganar y cuando no gana, se va mal. A la gente no le puedo decir nada. Hay que hablar con los hechos. Las palabras se las come el viento, lo que importan siempre son los hechos".

Sobre el encuentro de su equipo, Simeone explicó: “La estabilidad no te la dan los nombres. Pasa por generar la atención de jugar como en el segundo tiempo”, para después referirse al problema de confianza que ahora mismo afecta al equipo: “Lo primero es el trabajo. Y luego que yo elija lo que mejor vea. Tenemos una semana para recuperar la calma, que es necesario en fútbol. Tengo una plantilla importante. El sábado nos presentaremos con ilusión para ganar”.

Cuestionado sobre si falta energía en el grupo, Simeone comentó: “La gente te emociona, compromete y responsabiliza. Veníamos de dos partidos fuera que no nos salieron bien y el público estuvo bien", zanjó.

Javier Aguirre elogió al Cholo

El técnico del Leganés, por su parte, destacó el partido de los suyos, dio como bueno el punto y defendió a ultranza a Simeone. "Ha dado todo, títulos, Champions siempre, cantera, dinero... Hay un antes y un después con él y no puede juzgarse por dos resultados. Está por encima de todo y es un ejemplo a seguir tras mantenerse tantos años en el banquillo, que no es fácil", dijo el mexicano, ex técnico del Atlético de Madrid.