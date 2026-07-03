Simeone habla por fin... ¿Ha terminado la etapa de Álvarez en el Atlético de Madrid?

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, habló por primera vez sobre el futuro de Julián Álvarez, vinculado con un fichaje por el Barcelona este verano.

El jugador generó polémica al declarar, tras el Argentina-Austria del Mundial 2026, que quiere dejar el Atlético para cumplir su sueño de fichar por el Barça.

Según la prensa, el delantero quiere fichar por el Barça este verano, y sus declaraciones han molestado al Atlético, que las considera inapropiadas porque su contrato sigue vigente.

En declaraciones a ESPN, Simeone lo elogió: «Es un jugador fantástico, el mejor que tenemos en el Atlético de Madrid. Solo puedo hablar bien de él, porque es excepcional y muy difícil de reemplazar».

Al ser preguntado por su futuro, según el periodista Fabrizio Romano, respondió: «¿Su futuro? Bueno... su futuro ahora mismo es su próximo partido con la selección argentina. Tiene que centrarse en eso; el resto de las cosas se resolverán, como siempre ocurre en la vida».

Además, según el diario «Marca», el Atlético no quiere venderlo y exige que se cumpla su contrato.

Según el rotativo, la directiva no negociará su venta y exige que cualquier interesado pague la totalidad de la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.

La directiva atlética cree tener una posición negociadora sólida gracias al contrato firmado y no piensa ceder, sobre todo por la tensa relación con el Barcelona, al que acusa de tratar el asunto con ligereza.