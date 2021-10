Rueda de prensa de Simeone en directo previa del Atlético Madrid vs. Liverpool de Champions 2021-22

Simeone ha comparecido en sala de prensa en la previa del duelo ante el Liverpool en la Liga de Campeones.

Diego Pablo Simeone ha comparecido en sala de prensa en la previa del duelo ante el Liverpool en la Liga de Campeones. El preparador argentino ha repasado la actualidad de su equipo y ha elogiado la categoría del rival que tendrá enfrente el Atlético de Madrid, que ya eliminó al Liverpool de la Champions, en aquel partido memorable de Marcos Llorente en Anfield. Ahora ambos equipos se vuelven a ver las caras.

Mensaje a la afición. "Queremos un escenario magnífico lleno de camisetas rojiblancas. El partido que ganamos antes el Liverpool en el Metropolitano, lo comenzamos a ganar antes de entrar en el estadio".

Qué partido espera. "Tanto Chelsea como City o Liverpool están atravesando un periodo de juego espectacular. Me gusta ver jugar al Liverpool, presiona, líneas cortas, tiene duelos, no tiene miedo a jugar con espacios por detrás, tiene un gran contragolpe. La vuelta de Van Dijk le dio la seguridad que la pasada temporada no pudo tener. No me imagino otra cosa que un equipo de grandes futbolistas y un ataque intenso. Llevaremos el partido donde creemos que les podemos hacer daño".

Igualar el ritmo del Liverpool. "Hay que igualar la intensidad del Liverpool y después generar las situaciones que nos encontraremos"

Reservar jugadores. "Lo único que importa es el partido que viene. Y el partido que viene es el Liverpool".

Luis Suárez. "Luis para nosotros es determinante, fundamental y está con la misma ilusión que el resto de los chicos. Ilusionado".

Críticas de Klopp al Atleti ¿Algo que decir? "Nothing" (Nada).

Sobre el parón de muchos días sin competir. "Vamos a jugar 6 partidos en 17 días. El descanso nos vino bien, pero vamos a jugar mucho estos días. Veremos mañana cuando el partido comience. tenemos un entrenamiento para recuperar más gente y la expectativa es que podamos competir más.

Acerca del calendario estresante. "La gente que está dentro de la UEFA o de la CONMEBOL son los que marcan todo. Decidirán como quieran. Antes se jugana de una manera y ahora de otra. Lo que tenemos que hacer los entrenadores es resolver lo que nos toca".

Koke: "Veremos si nos ha venido bien el parón o no"

El duelo ante el Liverpool. "Para nosotros todos los partidos son importante. Jugaremos en casa con toda nuestra gente. En nuestro último partido estuvo nuestra gente, fue antes de la pandemia. Ahora necesitamos de la gente para que nos enfuchen y poder lograr los 3 puntos para pasar de grupos. Sabemos que el Liverpool es el rival a batir".

Acerca de estar tantos días sin competir y cómo le afectará al equipo. "Veremos a ver si nos ha venido bien parar tanto tiempo o no"

El estilo. "Todos buscan la mejor forma que creen para llegar a la victoria. Más allá de que defienda más o menos, des más pases o menos, el objetivo es ganar. Algunos lo hacen con un mejor fútbol y otros no, pero el estilo es la herramienta para buscar la victoria".

Alzar la voz por el calendario. "Lo de que los jugadores no alcemos la voz es como un tema tabú, los jugadores no hablamos mucho, sería bueno que hubiese una asociación que nos representase ante FIFA y UEFA para estos temas”.