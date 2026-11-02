Simeone, en apuros: un gran dilema amenaza al Atlético de Madrid ante el Barcelona

El Atlético de Madrid se prepara para afrontar una semana de máxima dificultad, ya que a los hombres del entrenador Diego Simeone les esperan dos enfrentamientos de alto voltaje, ante el Bayern de Múnich y el Barcelona.

El Atlético de Madrid recibirá a su rival, el Bayern de Múnich, mañana martes, en la Liga de Campeones de Europa, antes del duelo frente al Barcelona, el próximo domingo, en la jornada 12 de LaLiga.

El diario Sport, citando a "Marca", señaló que Simeone afronta un dilema relacionado con su jugador Cuti Romero, que podría tener una influencia decisiva en el resultado de ambos enfrentamientos.

Romero desempeña un papel destacado; el defensa argentino regresó a la lista del equipo para el partido del pasado sábado ante el Levante, tras recuperarse de los problemas físicos que le impidieron participar frente al Stuttgart y el Deportivo de La Coruña.

Sin embargo, finalmente no disputó ni un solo minuto durante la victoria del conjunto madrileño sobre el Levante.

Además, el jugador realizó una sesión de entrenamiento en el gimnasio de nuevo este lunes, como ya hizo al día siguiente del partido ante el Levante, algo que aumenta las dudas sobre su estado físico y su grado de disponibilidad para ser titular frente al Bayern de Múnich.

De hecho, tras su ausencia de los entrenamientos sobre el terreno de juego en la sesión de hoy, todos los indicios apuntan a que Simeone no arriesgará con el defensa argentino, aunque la posibilidad de que dispute algunos minutos ante el Bayern de Múnich sigue en pie.

El entrenador podría decidir reservar a Cuti para el duelo del próximo domingo, cuando el Atlético tenga que encontrar la manera adecuada de frenar a Lamine Yamal y Raphinha.

La prioridad será gestionar los minutos de participación de Cuti Romero y evitar que sufra una recaída física, durante una semana en la que al conjunto madrileño le esperan dos retos de máxima dificultad.

También debe tenerse en cuenta el historial de lesiones que ha sufrido Cuti Romero durante las últimas temporadas. Es un factor que Simeone tendrá sin duda presente, y que podría llevarle a repartir los minutos del defensa y a reservarlo para el enfrentamiento ante el Barcelona.

Sea como sea, su presencia representa una noticia importante para el Atlético de Madrid antes de disputar dos de los enfrentamientos más difíciles de la temporada.

Al final, Simeone deberá calibrar bien la magnitud de los riesgos y determinar el momento en el que más necesitará los servicios del defensa argentino.

Con dos rivales que poseen enormes capacidades ofensivas, y un margen de tiempo que no supera los pocos días entre ambos enfrentamientos, la gestión de los minutos de participación de Cuti Romero podría convertirse en una de las decisiones más importantes que tome el Atlético de Madrid durante esta semana.