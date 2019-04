Simeone: "Diego Costa dice que no le dijo eso a Gil Manzano"

El entrenador del Atlético habló tras la derrota ante el Barcelona.

Diego Simeone, entrenador del , compareció este sábado después de la derrota de su equipo en el Camp Nou ante el , que dejó a los colchoneros 11 puntos por debajo de los catalanes en lo más alto de .

""Le pregunté al árbitro (Jesús Gil Manzano) si era tan grave lo que le había dicho (Diego Costa) para expulsarle en un partido tan importante. Me comentó lo que escuchó y Costa dice que no ha dicho eso. Me sorprende que muchas veces se dicen muchas cosas y no se expulsa. Hay que mediar en el equilibro emocional, más allá de que si Costa dijo algo tan grave en un partido tan importante, está bien expulsado. Pero, ¡oh casualidad! cuando vemos en la televisión que gesticulan, en la televisión no lo vemos", señaló el técnico argentino en rueda de prensa, en relación a la polémica arbitral que marcó el encuentro.