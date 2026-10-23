Simeone desafía al Barcelona con una declaración audaz y esquiva la pregunta sobre el Clásico

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, valoró la situación actual de su equipo y habló del partido que le espera ante el Deportivo de La Coruña, este sábado, en la décima jornada de LaLiga.

El diario AS publicó las declaraciones de Simeone durante la rueda de prensa previa, en la que dijo: «El rival ofrece buenos niveles en todos sus partidos; ha ganado en algunos, ha logrado empatar en otros y también ha perdido».

Y continuó: «El Deportivo de La Coruña es un equipo atrevido. Ya nos enfrentamos a él en la pasada edición de la Copa del Rey y sufrimos mucho ante ellos».

El técnico argentino señaló: «¿Cómo seguiré el Clásico? Solo pienso en el partido ante el Deportivo de La Coruña».

Y recalcó: «¿Es posible competir con el Barcelona a este nivel? Sí, por supuesto, siempre se puede competir. Está clarísimo y así se ha demostrado. Pero eso no cambia el hecho de que el Barcelona tiene un equipo magnífico».

Y añadió: «¿Te motiva que no se considere al Atlético entre los candidatos a ganar el título? Te pido disculpas, pero solo pienso en el Deportivo».

Y dijo: «¿Cómo está Barrios? ¿Ya es capaz de jugar los 90 minutos? Lo más importante es que ofrezca un buen nivel durante los minutos que juegue, como lo viene haciendo en el último tiempo».

Y explicó: «¿Qué sientes al ver a Giménez como rival? De entrada, no puedo separarlo del equipo que nos enfrentará, ni de la persona y el hombre que me ayudó y me acompañó gracias a su gran compromiso. Estoy agradecido a José María. Ha sido y sigue siendo uno de los defensas más importantes que han jugado para el Atlético desde mi llegada al club. Siempre le deseo lo mejor, lo queremos mucho».

Y apuntó: «¿Pubill atraviesa algunas dificultades? Es un jugador joven, con un presente importante y un futuro aún mejor. Y dependerá de lo que decida y de lo que quiera. Tiene todas las cualidades que lo ayudan a desarrollarse: las ganas, la ambición, la humildad y el trabajo duro».