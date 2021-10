Simeone admite que habló con Luis Suárez para sondear el fichaje de Messi

"Fue una cosa que duró tres horas porque ya el PSG, evidentemente, estaba obsesionado con esa incorporación", admite el Cholo.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha reconocido en las últimas horas que habló con Luis Suárez para sondear la posibilidad de fichar a Lionel Messi en el pasado mercado de verano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Atlético de Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El técnico argentino ha concedido una entrevista al 'Diario Olé', periódico que adelantó una parte de la charla con el preparador sudamericano y reveló el interés que tuvo el 'Cholo' en firmar a su compatriota.

"Te cuento un detalle. Con lo que pasó en Barcelona, lo llamamos a Luis Suárez para preguntarle cómo estaba Messi, si estaba con ganas o si había una mínima posibilidad de que viniese al Atlético, imaginándonos de que podía venir", comenzó diciendo ex el entrenador del Catania.

📞 El llamado del Cholo Simeone a Luis Suárez para llevar a Messi al Atlético Madrid.



ADELANTO del mano a mano de Diego Simeone con Olé. pic.twitter.com/urO4NHZYxd — Diario Olé (@DiarioOle) October 12, 2021

"Pero fue una cosa que duró tres horas porque ya el PSG, evidentemente, estaba obsesionado con esa incorporación. (...) En esas tres horas no llegué a hablar con él. Fue como el avión que pasa y dices 'ahí vieneeee'", aseveró Simeone cuando le preguntaron si le gustaría dirigir a Messi.

Y agregó: "Pero no se dieron las situaciones, porque él siempre estuvo en el Barcelona y nosotros en el Atlético. Y, obviamente, en la Selección no coincidimos porque yo no estuve en la etapa en la que él estuvo y está. Si me preguntás dónde tiene que jugar Messi, te digo que en un equipo que esté preparado para ganar. No pienses en él, pensá en el equipo", finalizó.