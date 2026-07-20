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Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty
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Siguiendo los pasos de Zidane y Beckenbauer, Rodri se une a las leyendas tras ganar el Mundial

Rodri
Z. Zidane
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Francia
Argentina
EE. UU.

El maestro español hace historia

Rodri, capitán de España, hizo historia al guiar a «La Roja» hacia su segundo título mundial.

Rodri brilló en la final del domingo ante Argentina (1-0), fue clave en el partido y se llevó el premio al mejor jugador del torneo.

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Según Opta, Rodri es el cuarto futbolista que logra el Mundial, la Liga de Campeones, la Eurocopa y el Balón de Oro.

La red ha precisado que «Rodri se ha situado a la altura de tres grandes figuras de la historia del fútbol: el francés Zinedine Zidane y los alemanes Franz Beckenbauer y Gerd Müller».

Además, el torneo mostró su dominio del ritmo de juego: completó 1.394 pases, la cifra más alta desde 1966.

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