¿Siguiendo los pasos de Salah? Barcola recibe la primera advertencia de Carragher

Bradley Barcola recibió una advertencia temprana sobre su nuevo reto con el Liverpool, después de entrar en las cuentas del equipo por primera vez, tras su fichaje por Anfield este verano, procedente del Paris Saint-Germain.

Y después de su constante afán por criticar a la leyenda del Liverpool Mohamed Salah durante su etapa en el club, antes de su marcha al final de la temporada pasada, parece que Jamie Carragher perseguirá ahora a Bradley Barcola, que acaba de comenzar su andadura con el equipo.

El excapitán del Liverpool comentó el debut de Barcola con la camiseta del club, asegurando que el jugador podría tener dificultades para conseguir oportunidades regulares durante el próximo periodo.

El exdefensa del Liverpool escribió en su cuenta de la plataforma "X": "Barcola sufrirá para tener una oportunidad con la versión actual de Gakpo", en referencia al nivel que ofrece Cody Gakpo desde el comienzo de la temporada.

Gakpo disputó como titular el partido ante el Ipswich Town el viernes, y sirvió los dos goles de Alexander Isak en la victoria por 2-0, después de haber marcado ante el Newcastle United y de haber dado una asistencia frente al Nottingham Forest.

Barcola se unió al Liverpool procedente del Paris Saint-Germain por 123 millones de libras esterlinas, pero comenzó el partido ante el Ipswich en el banquillo, antes de entrar en el minuto 64 en lugar de Víctor Muñoz.

Su primera participación fue limitada, dada la ausencia del jugador de los terrenos de juego desde el Mundial, por lo que el director técnico del Liverpool, Andoni Iraola, explicó que el cuerpo técnico está tratando a Barcola con cautela, asegurando que el jugador se entrena bien y se encuentra en buena forma, y que disputar cerca de 30 minutos fue lo adecuado para recuperar su puesta a punto de forma gradual.

Añadió que la acumulación de partidos durante el próximo periodo le dará a Barcola mayores oportunidades de participar, lo que podría abrirle poco a poco la puerta para competir por un puesto en el once titular.

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