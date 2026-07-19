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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Siguiendo los pasos de Messi... Yarmal lanza un mensaje motivador antes de la final del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Yamal
L. Messi
España
Argentina
EE. UU.

El joven astro español disputa la final en su primera participación en un Mundial

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, la emoción alcanza su pico, sobre todo para Lamine Yamal y Lionel Messi.

Esta mañana, Messi publicó un emotivo mensaje en redes asegurando que, gane quien gane, ya han escrito «una historia que nunca olvidaremos».

Por la tarde, Lamine Yamal hizo lo propio en Instagram, horas antes de disputar su primera final.

El astro de la selección española y del Barcelona, de solo 19 años, escribió: «Por vosotros y por las calles», junto a una foto de su infancia.

Un mensaje inspirador con el que aspira a ampliar su palmarés con la Roja tras la Euro 2024.

World Cup
España crest
España
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Argentina
ARG

Antes de la semifinal contra Francia, el seleccionador Luis de la Fuente afirmó: «El gran día de Lamine en el Mundial aún no ha llegado».

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