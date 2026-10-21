Siguiendo los pasos de los grandes de Europa: un acontecimiento histórico espera a la liga saudí fuera del campo

La Roshn Saudi League tiene una cita con la historia, después de quedar cerca de seguir los pasos de las grandes ligas europeas.

Los canales "Thmanyah", que transmiten la liga saudí, anunciaron que los partidos de la competición se emitirán con tecnología de transmisión ultra "4K" a partir de la undécima jornada, que arranca mañana jueves.

"Thmanyah" aclaró que esa característica estará disponible por primera vez en la historia del fútbol saudí, y estará accesible de forma exclusiva para los clientes suscritos en la aplicación propia del canal.

En contrapartida, el canal seguirá emitiendo los partidos de la Roshn Saudi League de forma gratuita vía satélite y digital para los no suscritos en la aplicación, aunque será con la calidad estándar "SD".

Asimismo, los canales saudíes revelaron algunas de las ventajas para los suscritos en la aplicación, como la repetición durante la transmisión en directo, el cambio entre comentaristas y el sonido del estadio, y la navegación entre los eventos del partido.

Cabe recordar que la tecnología de transmisión ultra "4K" se utiliza para la retransmisión de algunos partidos del fútbol mundial, como la Premier League inglesa, y algunos de los grandes partidos de LaLiga española, la Bundesliga alemana y la Liga de Campeones de Europa.