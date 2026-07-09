Siguiendo los pasos de Hakimi y Díaz, una estrella del Real Madrid está dispuesta a jugar con Marruecos

Una joven promesa del Real Madrid podría jugar con Marruecos, lo que alegraría a los Leones del Atlas.

Marruecos ya ha aprovechado a jugadores nacidos en el extranjero y criados en España, como Achraf Hakimi e Ibrahim Díaz.

Ahora, Marruecos está a punto de incorporar a otro madridista en las mismas circunstancias: Thiago Beitarch.

El joven centrocampista del Real Madrid tiene un abuelo marroquí, lo que le habilita para jugar con los Leones del Atlas. Este jueves, al ser preguntado por «Cadena Ser» sobre su futuro internacional, no descartó a Marruecos.

Tiago afirmó: «Primero debemos ganar el sábado; lo que venga después, ya se verá».

El centrocampista añadió: «Lo veo muy lejano. Primero, estoy aquí con la selección sub-19, y lo que tenga que pasar, pasará».

Ahora está con la sub-19 de España y la próxima semana jugará la final contra Alemania.

Aunque ha jugado con España en categorías inferiores, Tiago deja la puerta abierta a Marruecos.