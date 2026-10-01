"Realmente existió la posibilidad de que me fuera al Barça. Hubo contactos", reveló ahora Zaragoza en la emisora de radio española Cadena SER. El regateador venía por entonces de un gran medio año en el Granada CF y, entre otras cosas, brilló con dos goles en un 2-2 contra el Barça en octubre de 2023. Después, los catalanes llamaron a la puerta de Zaragoza, que, sin embargo, se decidió por el Bayern.

A posteriori no fue una buena elección, ya que el español hace tiempo que no tiene futuro en Múnich y apenas ha disputado siete partidos oficiales con el FCB.

"Fue un paso importante. […] Tenía 20 años y nunca había salido de mi zona de confort: el idioma, el clima", subrayó Zaragoza, que aun así ve de forma positiva su decisión de entonces: "Me ha enseñado muchísimo. Nunca me arrepentiré."

¿Hasta cuándo tiene contrato Bryan Zaragoza con el Bayern de Múnich?

Oficialmente, el jugador de 25 años sigue teniendo contrato con el Bayern, donde su vínculo se extiende hasta 2029. Sin embargo, esto se debe sencillamente a que el FCB no ha podido encontrar en los últimos mercados de fichajes a ningún club que fiche a Zaragoza en propiedad. Por eso, desde el verano de 2024 siempre ha estado cedido, actualmente en el Espanyol de Barcelona desde finales de agosto.

"Quiero estar en un lugar donde pueda ser feliz y disfrutar. Cuando me divierto, también rindo", subrayó Zaragoza, que hasta ahora en el Espanyol ha sido en su mayoría revulsivo. Así pues, para aumentar sus opciones de que el Espanyol ejecute el próximo verano la opción de compra acordada con el Bayern, Zaragoza todavía tendrá que dar un paso al frente en los próximos meses.

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