¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1085307472.jpgEibner
Traducido por

Sigue sin marcar en la Bundesliga: así reacciona Deniz Undav, del VfB Stuttgart, a su crisis personal de resultados

Bundesliga
Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
D. Undav

Los suabos celebran en casa del Bayer Leverkusen una victoria que supone un auténtico alivio, la tercera de la temporada. Sin embargo, el capitán sigue con el casillero a cero.

Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €

«Me da completamente igual», dijo Undav a Sky al ser preguntado por su octavo partido sin marcar en la octava jornada de la Bundesliga. «Primero tenemos que salir de esta fase. Cuando las cosas vuelvan a ir mejor, también llegarán los goles».

Con «esta fase», el delantero de 30 años se refería a la racha anterior en la liga, ciertamente preocupante. Con solo dos victorias y cinco derrotas, el VfB había llegado a Leverkusen como equipo no favorito. En ese contexto, el 4:2 para los visitantes en un partido turbulento pareció una «liberación». Así describió la victoria el director deportivo Fabian Wohlgemuth, una semana después de la amarga derrota en casa ante el colista Borussia Mönchengladbach.

«Estoy contento de que hayamos ganado, eso es lo más importante. Estoy orgulloso del equipo por el rendimiento que hemos mostrado. Después de lo que habíamos hecho hasta ahora, no era fácil», resumió Undav.

Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

¿Qué dice Demirovic de su compañero de ataque Deniz Undav?

La figura del partido en el BayArena fue su compañero de ataque Ermedin Demirovic, máximo goleador del Stuttgart con cinco tantos en la liga y nueve en total en partidos oficiales.

Próximos partidos
GAL

GAL

Liga de Campeones

03 nov 2026

VFB

VFB

B04

B04

Europa League

05 nov 2026

OM

OM

«Es muy importante para nosotros, marque goles o no», dijo el bosnio sobre Undav. «Pocos se fijan en los pases que da. Veo a pocos en la Bundesliga con esa visión para encontrar a un compañero».

Al menos, Undav logró en Leverkusen su primera participación en un gol en la liga. El pase diagonal del internacional a través del área rival fue, sin duda, uno de los momentos destacados del encuentro. El portero del Leverkusen, Mark Flekken, y el central Facundo Medina no pudieron evitarlo: Demirovic empujó el balón con tranquilidad para poner el 4:1 y sentenciar el partido.

El VfB continuará su camino en la liga el próximo sábado con un partido en casa contra el Werder Bremen. Antes, el martes, jugará a domicilio contra el Galatasaray en Estambul en la Champions League. En la máxima competición continental, Undav suma un gol y dos asistencias en los tres partidos disputados hasta ahora, en los que el Stuttgart consiguió siete puntos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google