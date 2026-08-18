A finales de la semana pasada, Münchner Merkur y tz informaron de que el campeón récord de Alemania pretendía vender el cinco por ciento de sus participaciones al grupo alemán de calefacción y refrigeración Viessmann. A cambio, los muniqueses podrían esperar unos ingresos de 250 millones de euros.

Hasta ahora, la asociación registrada posee el 75 por ciento de las participaciones de la AG, mientras que el 25 por ciento restante está en manos, a partes iguales (8,33 por ciento), de las empresas Adidas, Audi y Allianz. Viessmann se convertiría finalmente en el cuarto accionista del Bayern, con el 70 por ciento, y por tanto también la mayoría de voto, permaneciendo en manos de la asociación y, con ello, de los socios.

En cualquier caso, el Bayern no puede vender más del 30 por ciento de las participaciones de la AG sin tener que obtener antes el consentimiento de sus propios aficionados. "Hemos acordado que no venderemos más del 30 por ciento. Teóricamente podríamos vender un cinco por ciento sin preguntar a los socios. Para una participación mayor necesitaríamos una mayoría de dos tercios. Y nunca la conseguiremos", había explicado ya el presidente de honor Uli Hoeneß en noviembre de 2025.

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¿Tendrá que esperar más el Bayern por sus millones?

Según un nuevo informe de kicker, una posible acuerdo entre el campeón récord y Viessmann podría tardar todavía un poco, al margen de todo ello. Según la información de la revista especializada, ni el empresario Max Viessmann ni su Viessmann Generations Group tienen prisa respecto a una entrada.

Si bien el Bayern está intentando "impulsar enormemente" el asunto y quiere en cualquier caso ganar a Viessmann, que en 2023 vendió su empresa climática Viessmann Climate Solutions por 12.000 millones de euros a la compañía estadounidense Carrier, como accionista, no se vislumbra aun así un acuerdo a corto plazo.

Incluso sin el estatus de accionista oficial, los muniqueses y Viessmann llevan años trabajando estrechamente juntos. Max Viessmann forma parte del consejo consultivo administrativo desde 2025. Una entrada en el futuro no está en absoluto descartada; en ese caso, también tendría asegurado un puesto en el consejo de supervisión.

Un retraso en el acuerdo significaría al mismo tiempo que la esperada lluvia de millones para el Bayern, por ahora, no llegaría. En cualquier caso, nunca se había hablado de forma concreta de una cifra exacta.