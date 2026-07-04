Sigue los pasos del Al-Nasr y le arrebata a su rival... El Al-Ittihad llega a un acuerdo con su nuevo entrenador

Al-Ittihad imitará a su rival Al-Nassr y anunciará pronto su nuevo entrenador, reemplazando al portugués Sergio Conceição.

El club anunció su despido al final de la pasada temporada por no ganar ningún título, sin revelar entonces a su sucesor.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el club ha acordado con el alemán Jens Wessing, actual técnico del Gamba Osaka, para que dirija al “Al-Amid” la próxima temporada.

La decisión llega menos de 24 horas después de que el Al-Nassr presentara a Ange Postecoglou como sucesor de Jorge Jesus.

Fesing tiene poca experiencia como técnico principal: solo dirigió a Gamba Osaka en la segunda mitad de la temporada pasada y lo llevó a ganar la Liga de Campeones de Asia 2 frente al propio Al-Nassr.

Anteriormente fue segundo entrenador en Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven y Benfica, siempre a las órdenes de Roger Schmidt.

Su reto inmediato será mejorar el rendimiento del equipo, que terminó quinto en la Liga Roshen, cayó en semifinales de la Copa del Rey y la Supercopa, y en cuartos de la Liga de Campeones de Asia.

Dirigirá al equipo en la Liga Saudí, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de Asia, donde arrancará en la fase previa.