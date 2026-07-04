Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-KSA-CUP-ITTIHAD-QADSIAH-FANSAFP

Traducido por

Sigue los pasos del Al-Nasr y le arrebata a su rival... El Al-Ittihad llega a un acuerdo con su nuevo entrenador

Fichajes
Al Ittihad
Al Nasr FC
J. Wissing
1ª División
Arabia Saudí
Alemania

«El Decano» busca un nuevo entrenador

Al-Ittihad imitará a su rival Al-Nassr y anunciará pronto su nuevo entrenador, reemplazando al portugués Sergio Conceição.

El club anunció su despido al final de la pasada temporada por no ganar ningún título, sin revelar entonces a su sucesor.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el club ha acordado con el alemán Jens Wessing, actual técnico del Gamba Osaka, para que dirija al “Al-Amid” la próxima temporada.

La decisión llega menos de 24 horas después de que el Al-Nassr presentara a Ange Postecoglou como sucesor de Jorge Jesus.

Fesing tiene poca experiencia como técnico principal: solo dirigió a Gamba Osaka en la segunda mitad de la temporada pasada y lo llevó a ganar la Liga de Campeones de Asia 2 frente al propio Al-Nassr.

Anteriormente fue segundo entrenador en Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven y Benfica, siempre a las órdenes de Roger Schmidt.

Su reto inmediato será mejorar el rendimiento del equipo, que terminó quinto en la Liga Roshen, cayó en semifinales de la Copa del Rey y la Supercopa, y en cuartos de la Liga de Campeones de Asia.

Dirigirá al equipo en la Liga Saudí, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de Asia, donde arrancará en la fase previa.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google