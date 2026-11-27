Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Un punto en vez de una victoria para tomar aire: el Borussia Mönchengladbach dejó escapar ante el Werder Bremen su segundo triunfo de la temporada en la Bundesliga pese a ir ganando 3-1.

Tras un final dramático, el equipo dirigido por Alexander Blessin tuvo que conformarse con un desafortunado 3-3 (1-1). Eren Dinkci (85') y, de nuevo, Niclas Füllkrug (90+2') sorprendieron con sus goles tardíos a los aficionados del Gladbach desplazados al Weserstadion, donde hacía un frío glacial. Fue el undécimo gol de Füllkrug esta temporada, con el que además estableció un récord: es el primer jugador del Werder que marca en los seis partidos en casa de una temporada de la Bundesliga.

El Gladbach parecía tener asegurada la victoria tras el doblete de Franck Honorat (46' y 78'). Kevin Diks también había marcado (27', de penalti por mano señalado tras revisar el vídeo). Pero no fue suficiente. Dinkci había anotado el 1-1 provisional en la primera parte (38').

«Sí, la actitud fue estupenda, pero aun así tenemos que jugar con precisión y mostrar calidad sobre el terreno de juego. En eso nos queda margen de mejora», declaró Füllkrug, autor de su undécimo gol de la temporada, a Sky: «Fuimos demasiado imprecisos en la manera en que queríamos plantear nuestro juego. Los jugadores del Gladbach lo hicieron bien y nos plantearon varios problemas».

Anuncios Anuncios

Así, el histórico Gladbach, sumido en una crisis, sigue siendo el colista. Para el Werder, cinco días después de su rotundo 4-0 en el derbi del norte contra el HSV, la buena racha en la liga se frenó por el momento. De haber ganado, los verdiblancos habrían igualado a puntos, al menos hasta el domingo, al RB Leipzig, cuarto y situado en puestos de Champions League.

Related Topics

«Si un jugador sueña con Europa en el vestuario, seré el último en frenarlo. Soy más de pisar el acelerador que el freno», había dicho Thioune antes del partido. Sin embargo, la primera ocasión realmente clara ante 41.800 espectadores fue para los visitantes, aunque Zento Uno (10') no pudo superar al portero del Werder Karl Hein cuando se encontraba solo ante él. El Borussia, de hecho, empezó con bastante ímpetu, mientras que el Werder apenas mostró peligro en ataque durante mucho tiempo sin el héroe del derbi Justin Njinmah (problemas musculares).

Diks recompensó a su equipo por su buen comienzo. Antes, el árbitro Felix Zwayer había señalado penalti tras revisar el vídeo: Youri Reeger había bloqueado con el brazo un disparo de Joseph Scally.

Anuncios

Después, el delantero estrella Niclas Füllkrug intentó espolear al Werder con instrucciones a gritos. Y, de repente, llegó el empate: Dinkci marcó de volea casi de la nada, desde unos 16 metros y con algo de fortuna, ya que el balón golpeó el interior del poste.

El Werder se fue al descanso con un 1-1 bastante generoso para sus méritos, y el Gladbach pareció regresar del vestuario decidido a cambiar las cosas. Honorat marcó apenas 48 segundos después de la reanudación: el jugador de 30 años mantuvo la calma tras un inteligente pase de Uno.

Anuncios

El Werder reaccionó con rabia y Füllkrug tuvo una doble ocasión (56' y 58'). El partido se convirtió en un intercambio de golpes: el Werder apretaba cada vez más y el Gladbach defendía con entrega. Los aficionados presenciaron un encuentro que, sin ser de gran calidad, sí fue emocionante. En la recta final, Honorat puso el 3-1, pero no fue suficiente.