Cómo ver el London City Lionesses contra el Manchester City femenino con una VPN

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Previa del partido

WSL Serie Primavera - Jornada 8 1 nov 2026 - 07:00 Copperjax Community Stadium

El London City Lionesses recibe al Manchester City femenino en el Copperjax Community Stadium de Bromley en un partido de la Women's Super League que enfrenta a dos de los mejores equipos de la competición.

El London City llega a este encuentro en un gran momento en la competición nacional bajo la dirección de Eder Maestre y ocupa el tercer puesto de la tabla de la WSL. En sus últimos partidos figuran una goleada por 6-1 al Tottenham Hotspur femenino y una victoria por 2-1 ante el Everton femenino, aunque el empate 2-2 frente al Liverpool FC femenino en su último compromiso liguero demostró que también tiene puntos débiles.

El London City ha construido un proyecto con verdadera ambición y su plantilla cuenta ahora con Alexia Putellas, la centrocampista española de 32 años que llegó procedente del Barcelona en el verano de 2026. Putellas se ha adaptado enseguida al fútbol inglés, con tres goles y una asistencia en sus primeros siete partidos de la WSL.

El Manchester City llega como segundo clasificado de la WSL, por lo que se enfrentan dos equipos con opciones reales de conquistar el título. El equipo de Andree Jeglertz ha sumado dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sus triunfos consecutivos en la WSL ante el Arsenal femenino y el Brighton and Hove Albion femenino han demostrado su calidad ofensiva.

El partido más reciente del City fue el jueves, en la Champions League femenina de la UEFA, cuando empató 1-1 con el Paris Saint-Germain. Khadija Shaw transformó un penalti en los últimos minutos para adelantar al City, pero Tara Elimbi Gilbert igualó a la contra a falta de dos minutos. El equipo de Jeglertz suma tres puntos en la fase de liga de la Champions League y tendrá que convertir sus buenas actuaciones en victorias en los partidos que quedan.

Ambos entrenadores son conscientes de lo que hay en juego en la clasificación de la WSL. Una victoria de cualquiera de los dos equipos podría tener un efecto importante en el desarrollo inicial de la lucha por el título.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver este partido en directo.

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