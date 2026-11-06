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Sigue hoy en directo el Fortaleza FC contra Independiente Medellín: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Fortaleza vs Independiente Medellín
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Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Fortaleza FC contra Independiente Medellin de la Primera A hoy.

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Previa del partido

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Primera A - Jornada 18

El Fortaleza FC se enfrenta al Independiente Medellín en un partido del Torneo Clausura de la Primera A colombiana al que ambos clubes llegan en situaciones muy diferentes.

El Fortaleza ocupa el último puesto de la tabla del Clausura y llega en una situación desesperada. El equipo de Diego Arias ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de Primera A y no está ganando con la frecuencia necesaria para afrontar con tranquilidad esta fase de la temporada.

El Independiente Medellín llega a Bogotá tras ganar su partido más reciente, un triunfo por 2-1 ante el Alianza FC. El equipo de Luis Perea ocupa la séptima posición en la clasificación del Clausura, un puesto que le mantiene en la lucha, pero que exige seguir sumando resultados para conservarlo.

La trayectoria reciente del Medellín no ha estado exenta de altibajos. Tres derrotas en cinco partidos entre todas las competiciones demuestran que es un equipo al que se puede ganar, y el Fortaleza buscará cualquier señal de vulnerabilidad que pueda aprovechar en casa.

Los precedentes entre estos clubes ofrecen pocos motivos para el optimismo a los locales. El Medellín ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos, incluidas sendas victorias por 1-0 en un partido del Clausura y otro de Copa disputados a principios de este año.

Para el Fortaleza, este es un partido que debe afrontar con el máximo compromiso. Cada vez quedan menos puntos en juego y la distancia respecto a la permanencia no se reduce por sí sola.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Fortaleza FC contra el Independiente Medellín, incluidos el canal de televisión y las opciones de retransmisión en directo.

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  • D. Arias

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