Cómo ver el Cúcuta contra el CD Jaguares con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 19 14 nov 2026 - 15:30

El Cúcuta recibe al CD Jaguares en un partido del Torneo Clausura de la Primera A que es importante para ambos equipos por motivos muy distintos.

El Cúcuta de Nicolas Chiesa ocupa la undécima posición en la tabla del Clausura y llega a este partido con cierta estabilidad, aunque sus últimos resultados han sido irregulares. Ganó 1-0 a Santa Fe en su último encuentro, pero ha perdido dos de los cinco últimos, incluida una derrota por 2-0 ante Junior FC en su partido más reciente.

Jaguares está en una situación mucho más desesperada. El equipo de Hubert Bodhert ocupa la decimonovena posición en la clasificación del Clausura y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. La derrota por 4-0 ante Bucaramanga en su encuentro más reciente pone de relieve la magnitud de los problemas del equipo visitante.

Con Jaguares inmerso en la lucha por evitar el descenso, cada punto fuera de casa tiene un valor enorme. El Cúcuta, en cambio, puede jugar sin esa misma presión, algo que en el fútbol colombiano puede tener efectos tanto positivos como negativos.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Cúcuta contra el CD Jaguares, incluidos los detalles del canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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