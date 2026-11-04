Cómo ver el Botafogo RJ contra Atletico MG con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 4 nov 2026 - 19:30

El Botafogo RJ recibe al Atletico MG en un partido de la Serie A que llega en un momento difícil para ambos clubes, aunque por motivos muy distintos.

El equipo de Tite ocupa la 12.ª posición en la tabla y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-1 ante el Remo, un tropiezo que habrá frustrado a la afición local y aumentado la presión sobre la plantilla para reaccionar.

El Atletico MG llega en una situación aún peor. El equipo de Eduardo Dominguez ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidas dos derrotas consecutivas en la Serie A ante el Flamengo y el Cruzeiro, además de una derrota por 2-0 ante el Gremio en la Copa en su encuentro más reciente. El conjunto visitante no gana en liga desde su victoria por 1-0 sobre el Coritiba en octubre.

La continuidad de Dominguez está bajo escrutinio. Cuatro derrotas consecutivas entre la Copa Sudamericana y la Serie A han dejado al Atletico MG en séptima posición. Esta visita a un Botafogo que atraviesa dificultades le ofrece la oportunidad de frenar la mala racha, aunque los resultados recientes invitan poco al optimismo.

El Botafogo también tiene sus propios motivos de preocupación. Tres derrotas en cinco partidos, entre ellas una por 3-0 ante el Internacional y otra por 1-2 frente al Vasco da Gama, apuntan a un equipo falto de regularidad. Tite exigirá a su plantilla una actuación más competitiva en casa.

Los enfrentamientos directos entre ambos clubes aportan más contexto. Sus últimos cinco duelos se han decidido por márgenes estrechos y ninguno de los dos ha logrado imponer un dominio claro en las últimas temporadas.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Botafogo RJ contra Atletico MG.

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