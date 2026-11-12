Cómo ver el Barcelona contra el Arsenal femenino con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 12 nov 2026 - 12:45 Estadi Johan Cruyff

El Barcelona recibe al Arsenal femenino en el Estadi Johan Cruyff, en la Champions League femenina de la UEFA. Dos de los clubes más fuertes de Europa se enfrentan en un partido que promete poner a prueba las aspiraciones continentales del Arsenal.

El Barcelona de Pere Romeu llega en un gran momento de forma. Sus cuatro victorias en los últimos cinco partidos entre la Liga F y la Champions League femenina reflejan el alto nivel del equipo. Entre sus resultados recientes figuran un triunfo por 5-1 ante el Madrid Femenino y una goleada por 8-0 al HB Køge.

El Arsenal afronta este encuentro con una dinámica cada vez mejor. El equipo de Renee Slegers ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, entre ellos una victoria por 3-0 ante el SL Benfica en la Champions League y otra por 2-1 a domicilio frente al Liverpool FC femenino en la WSL el pasado fin de semana.

En la clasificación de la Champions League femenina, el Barcelona ocupa el primer puesto y el Arsenal, el quinto, lo que añade interés al encuentro mientras ambos clubes buscan definir su posición en la competición.

La última vez que se enfrentaron en esta competición, en mayo de 2025, el Arsenal ganó 1-0. El Barcelona querrá reafirmarse en casa.