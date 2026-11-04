Cómo ver el Al Qadsiah contra el Al-Fayha con una VPN

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Previa del partido

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:30 Prince Saud bin Jalawi Stadium

El Al Qadsiah recibe al Al-Fayha en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Khobar, en la Liga Profesional Saudí. El equipo de Brendan Rodgers busca prolongar una buena racha que lo ha acercado a los primeros puestos de la tabla.

El Qadsiah llega en un gran momento. Goleó 6-0 al Al Riyadh en liga antes de imponerse 5-0 al Al-Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC y afronta este encuentro en segunda posición de la Liga Profesional Saudí.

La victoria en la competición de la AFC fue histórica para el club: su mayor triunfo en una competición asiática. Mohammed Abu Shamat, Julian Quiñones, Yasser Al-Shahrani y Mohammed Al-Qahtani marcaron los goles en Qatar.

El Al-Fayha, dirigido por Fabio Carille, llega con sensaciones distintas. Ocupa la 13.ª posición en la liga y ha sido irregular, aunque su último partido, una victoria por 4-1 ante el Al-Faisaly, le dio motivos para el optimismo antes de viajar a Khobar.

Con el Qadsiah también pendiente de avanzar en la Copa del Rey y de disputar una semifinal de la Supercopa contra el Al Ahli en diciembre, Rodgers querrá mantener la buena dinámica en las competiciones nacionales. El Al-Fayha tendrá que ofrecer su mejor versión para frenar a un equipo que está rindiendo a pleno rendimiento.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido de la Liga Profesional Saudí.

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