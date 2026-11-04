¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
1ª División
team-logoAl Quadisiya
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl-Fayha
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Sigue hoy en directo el Al Qadsiah contra el Al-Fayha: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Al Quadisiya vs Al-Fayha
Al Quadisiya
Al-Fayha
1ª División

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Al Qadsiah contra el Al-Fayha de la Liga Profesional Saudí de hoy.

Cómo ver el Al Qadsiah contra el Al-Fayha con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
Estados UnidosFubo
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
1ª División - Jornada 13
Prince Saud bin Jalawi Stadium

El Al Qadsiah recibe al Al-Fayha en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Khobar, en la Liga Profesional Saudí. El equipo de Brendan Rodgers busca prolongar una buena racha que lo ha acercado a los primeros puestos de la tabla.

El Qadsiah llega en un gran momento. Goleó 6-0 al Al Riyadh en liga antes de imponerse 5-0 al Al-Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC y afronta este encuentro en segunda posición de la Liga Profesional Saudí.

La victoria en la competición de la AFC fue histórica para el club: su mayor triunfo en una competición asiática. Mohammed Abu Shamat, Julian Quiñones, Yasser Al-Shahrani y Mohammed Al-Qahtani marcaron los goles en Qatar.

El Al-Fayha, dirigido por Fabio Carille, llega con sensaciones distintas. Ocupa la 13.ª posición en la liga y ha sido irregular, aunque su último partido, una victoria por 4-1 ante el Al-Faisaly, le dio motivos para el optimismo antes de viajar a Khobar.

Con el Qadsiah también pendiente de avanzar en la Copa del Rey y de disputar una semifinal de la Supercopa contra el Al Ahli en diciembre, Rodgers querrá mantener la buena dinámica en las competiciones nacionales. El Al-Fayha tendrá que ofrecer su mejor versión para frenar a un equipo que está rindiendo a pleno rendimiento.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido de la Liga Profesional Saudí.

Noticias de los equipos y plantillas

Al Quadisiya contra Al-Fayha alineaciones probables

Manager

  • Brendan Rogers

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google