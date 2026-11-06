¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Major League Soccer
team-logoPhiladelphia Union
Subaru Park
team-logoToronto FC
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Con la colaboración de

Sigue en directo hoy el Philadelphia Union contra el Toronto FC: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Philadelphia Union vs Toronto FC
Philadelphia Union
Toronto FC
Major League Soccer

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Philadelphia Union-Toronto FC de la Major League Soccer de hoy.

Cómo ver el Philadelphia Union contra el Toronto FC con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
ArgentinaApple TV
ChileApple TV
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Major League Soccer - Jornada 34
Subaru Park

El Philadelphia Union recibe al Toronto FC en el Subaru Park de Chester en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer con importantes implicaciones para ambos equipos en la clasificación de la Conferencia Este.

El Union de Ryan Richter llega a este encuentro tras una racha complicada. La derrota por 1-0 ante el FC Cincinnati en su último partido prolongó una serie en la que solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco encuentros. La presión aumenta sobre un equipo que querrá defender su puesto de playoff.

El Toronto FC llega a Pensilvania después de atravesar sus propias dificultades. El equipo de Robin Fraser perdió por 3-1 ante el Atlanta United en su último partido, un resultado que habrá dolido dadas las circunstancias de aquel encuentro, y solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga.

El Union ocupa la sexta posición de la Conferencia Este, mientras que el Toronto es duodécimo. Esa distancia en la clasificación añade tensión al duelo: el Philadelphia necesita volver a ganar y el Toronto necesita puntos para salir de una situación complicada.

Ambos equipos tienen calidad suficiente para ofrecer un partido disputado, pero ninguno ha mostrado la regularidad necesaria para sentirse cómodo. En esta fase de la temporada, tanto el buen momento de forma como la confianza son frágiles.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para ver el partido.

Noticias de los equipos y plantillas

Philadelphia Union contra Toronto FC alineaciones probables

Manager

  • R. Richter

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google