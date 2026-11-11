Cómo ver el Gabón-Lesoto con una VPN

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Previa del partido

Africa Cup of Nations Qualification - Jornada 3 13 nov 2026 - 11:00

Gabón recibe a Lesoto en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones, con ambos equipos en situaciones opuestas antes del partido.

Gabón ocupa la segunda posición del Grupo A y buscará afianzarla tras una racha de resultados dispares. El equipo de Sebastien Migne ha demostrado que puede competir a este nivel, pero le ha faltado regularidad, especialmente ante rivales más fuertes.

Lesoto llega en un mal momento. El equipo de Bob Mafoso está anclado en el último puesto del grupo y todavía no ha logrado asentarse en la fase de clasificación, tras acumular derrotas en sus últimos encuentros.

Gabón contará con la ventaja de jugar en casa y afrontará mayores expectativas. Su historial frente a Lesoto en esta competición le da aún más motivos para confiar.

Para Lesoto, el objetivo está claro: conseguir un resultado positivo a domicilio ante un equipo que ya le ha ganado en esta fase. No será fácil, dada la situación actual de ambos conjuntos.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el partido.

Novedades y convocatorias de los equipos