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Segunda Division
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Heliodoro Rodriguez Lopez
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Sigue en directo el Tenerife contra el FC Andorra hoy: ¿Quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division

Una guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Tenerife contra el FC Andorra en Segunda División.

Cómo ver el Tenerife-FC Andorra con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
República DominicanaSky Sports Norte
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  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

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Segunda Division - Jornada 12
Heliodoro Rodriguez Lopez

El Tenerife recibe al FC Andorra en el Heliodoro Rodriguez Lopez de Santa Cruz de Tenerife. Ambos equipos necesitan puntos por motivos muy distintos en Segunda División.

El equipo de Alvaro Cervera ha empatado sus tres últimos partidos de liga, todos por 1-1, y no ha ganado ninguno de sus cuatro encuentros más recientes en todas las competiciones. Los goles llegan, pero los puntos también se escapan.

El FC Andorra, dirigido por Carles Manso, llega tras perder dos de sus tres últimos partidos de Segunda División y encajar cinco goles en esas derrotas. La victoria entre semana ante el CD Varea en la Copa del Rey le dio un breve respiro, aunque su trayectoria en liga sigue siendo motivo de preocupación.

El Tenerife ocupa la zona media de la tabla y querrá evitar otro empate en casa. Una victoria le permitiría distanciarse del apretado grupo de equipos de mitad de tabla y aliviar la presión acumulada durante octubre.

El Andorra está en una situación más complicada. Se encuentra en la mitad inferior de la clasificación y sumar aquí tres puntos supondría un impulso importante en su intento de alejarse de los puestos de descenso antes de que la temporada llegue a su ecuador.

Sigue leyendo para saber cómo ver este partido en directo.

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Manager

  • A. Cervera

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