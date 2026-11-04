Cómo ver el São Paulo contra el Corinthians con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 4 nov 2026 - 19:30

El São Paulo recibe al Corinthians en el derbi Majestoso en Vila Belmiro el 4 de noviembre. Los dos clubes llegan con dinámicas muy distintas a uno de los partidos de mayor rivalidad del fútbol brasileño.

El equipo de Dorival Junior ha caído al décimo puesto de la Serie A tras perder 3-2 ante el Bahia en su último partido, un resultado que frenó una trayectoria de resultados que parecía estabilizarse. Dos victorias ante el Vasco da Gama y el Vitória habían sugerido que el São Paulo estaba encontrando su ritmo, pero esa derrota dejó al descubierto la irregularidad que ha marcado su campaña.

El Corinthians llega tras poner fin, por fin, a una racha de dos meses sin ganar. El equipo de Clarence Seedorf venció 2-0 al Mirassol el viernes, con goles de Matheus Bidu y Kaio Cesar en la segunda parte que le dejaron a un punto de los puestos de descenso. El ánimo en el vestuario ha cambiado de forma notable.

Seedorf ha pedido a sus jugadores que mantengan la rabia y la intensidad que propiciaron aquella actuación. Con el Corinthians en el 17.º puesto y ante una exigente serie de partidos, el derbi representa una oportunidad de aprovechar esa inercia en el momento oportuno.

Lucas Moura añade otro aliciente para el equipo local. El exdelantero del Tottenham sufrió una rotura del tendón de Aquiles en mayo y se planteó retirarse en el vestuario tras recibir el diagnóstico. Regresó antes de lo previsto en octubre y ya ha marcado un gol en cuatro partidos, mientras que su contrato vence en diciembre.

Memphis Depay está cada vez más cerca de regresar con el Corinthians después de perderse dos partidos por un edema muscular en el muslo derecho. Participó parcialmente en el entrenamiento del grupo el domingo y parece cada vez más probable que entre en la convocatoria para el derbi. Jesse Lingard, que se recupera de fracturas de costillas y además está sancionado, hasta ahora solo ha recibido autorización para realizar calentamientos sin contacto.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas para ver el Majestoso en directo, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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