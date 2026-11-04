Cómo ver el São Paulo contra el Corinthians con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 4 nov 2026 - 19:30

El São Paulo recibe al Corinthians en el derbi Majestoso, que se disputará en Vila Belmiro el 4 de noviembre. Ambos clubes llegan con dinámicas muy diferentes a uno de los duelos de mayor rivalidad del fútbol brasileño.

El equipo de Dorival Junior ha caído al décimo puesto de la Serie A tras perder 3-2 ante el Bahia en su último partido, un resultado que frenó una racha en la que parecía haber recuperado la estabilidad. Las dos victorias frente al Vasco da Gama y el Vitória apuntaban a que el São Paulo estaba encontrando su ritmo, pero esa derrota dejó al descubierto la irregularidad que ha marcado su campaña.

El Corinthians llega después de poner fin, por fin, a una racha de dos meses sin ganar. El equipo de Clarence Seedorf venció 2-0 al Mirassol el viernes, con goles de Matheus Bidu y Kaio Cesar en la segunda parte que le dejaron a un punto de los puestos de descenso. El ambiente en el vestuario ha cambiado notablemente.

Seedorf ha pedido a sus jugadores que mantengan la rabia y la intensidad que hicieron posible aquella actuación. Con el Corinthians en el 17.º puesto y ante un exigente calendario, el derbi representa una oportunidad para dar continuidad a esa dinámica en el momento justo.

Lucas Moura aporta otro aliciente al partido para el equipo local. El exdelantero del Tottenham sufrió una rotura del tendón de Aquiles en mayo y se planteó retirarse en el vestuario tras recibir el diagnóstico. Regresó antes de lo previsto en octubre y ya ha marcado un gol en cuatro partidos. Su contrato vence en diciembre.

Memphis Depay está cada vez más cerca de regresar con el Corinthians tras perderse dos partidos por un edema muscular en el muslo derecho. El domingo participó parcialmente en el entrenamiento con el grupo y cada vez parece más probable que entre en la convocatoria para el derbi. Jesse Lingard, que se recupera de fracturas de costillas y está sancionado, hasta ahora solo ha recibido autorización para realizar calentamientos sin contacto.