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Liga de Campeones
team-logoOud-Heverlee Leuven
King Power at Den Dreef
team-logoHB Koege
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Sigue en directo el Oud-Heverlee Leuven contra el HB Koege hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Oud-Heverlee Leuven vs HB Koege
Oud-Heverlee Leuven
HB Koege
Liga de Campeones

Todo lo que necesitas saber para ver el Oud-Heverlee Leuven contra el HB Koege en directo hoy en la Champions League femenina.

Cómo ver el Oud-Heverlee Leuven contra el HB Koege con una VPN

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Previa del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
King Power at Den Dreef

El Oud-Heverlee Leuven recibe al HB Køge en el estadio King Power at Den Dreef de Leuven, en la fase de grupos de la Champions League femenina.

El Leuven atraviesa una mala racha en la máxima competición europea de clubes. El equipo de Ster Habibzadeh ha perdido sus dos últimos partidos de Champions League por un marcador global de 10-1, con cinco goles encajados tanto ante el Servette como frente al Paris Saint-Germain.

El conjunto belga ocupa el 18.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina y necesita urgentemente sumar puntos para mantener viva su participación europea. Recibir a un equipo que está fuera de los diez primeros le ofrece la oportunidad de poner fin a la mala racha.

El HB Køge llega a Bélgica en una situación muy distinta en la competición nacional. El equipo de Kristian Moerch Rasmussen ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de liga, incluida una goleada por 6-0 al AGF el pasado fin de semana, y afronta este encuentro con mucha confianza.

El club danés ocupa el 11.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina, siete posiciones por encima del Leuven, y una victoria reforzaría aún más su posición en la competición.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Oud-Heverlee Leuven contra el HB Køge, incluidos el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por streaming.

Noticias de los equipos y plantillas

Oud-Heverlee Leuven contra HB Koege alineaciones

4-1-3-2
Oud-Heverlee Leuven crest
Oud-Heverlee Leuven
OUD
Formación
HB Koege crest
HB Koege
HBK
4-4-2
team-logoL. Seynhaeveteam-logoK. Smitteam-logoS. Gielenteam-logoS. Janssenteam-logoJ. Biesmansteam-logoJ. Kuijpersteam-logoK. Everaertsteam-logoA. Bosteelsteam-logoI. Papatheodorouteam-logoJ. Conijnenbergteam-logoL. Hoekxteam-logoL. Kozalteam-logoM. Uhreteam-logoS. Boyeteam-logoE. Flickteam-logoM. Schultzteam-logoM. Jerekoteam-logoR. Madsenteam-logoS. Thygesenteam-logoM. GejlN. NadimN. Nadimteam-logoK. Carusa
HB Koege crest
HB Koege
HBK
4-1-3-2
Oud-Heverlee Leuven

Once inicial

HB Koege

Suplentes

Manager

  • S. Habibzadeh

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