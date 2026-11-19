Cómo ver el Gran Premio de Las Vegas con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente la carrera (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente la carrera (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para tener acceso completo y disfrutar de la carrera.

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Operadores internacionales

Previa de la carrera

Kimi Antonelli llega a Las Vegas como flamante campeón del mundo de pilotos de Fórmula 1. Con 20 años, es el campeón más joven de la historia de este deporte y también el primer piloto italiano que gana el título desde Alberto Ascari en 1953.

Antonelli terminó tercero en el Gran Premio de Ciudad de México para asegurarse el campeonato y, posteriormente, fue segundo en el Gran Premio de São Paulo. Con ello, Mercedes, el equipo en el que compite junto al piloto británico George Russell, conquistó su noveno Campeonato Mundial de Constructores, el primero desde 2021.

Con Antonelli al frente de la clasificación de pilotos con una ventaja inalcanzable de 111 puntos y Mercedes al frente de la de constructores con una ventaja insuperable de 142 puntos, ambos títulos están decididos. Sin embargo, aún hay mucho en juego en cada una de las tres carreras que quedan de 2026.

El neerlandés Max Verstappen, el monegasco Charles Leclerc y los británicos Russell, Lewis Hamilton y Lando Norris luchan por terminar segundo y tercero en la clasificación final de pilotos: solo 33 puntos separan al segundo del sexto.

Ferrari, representado por Hamilton y Leclerc, puede asegurarse el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Constructores en Las Vegas con un buen resultado. El equipo aventaja en 95 puntos a Red Bull, tercero en la clasificación.

La lucha entre Red Bull y McLaren por el tercer puesto del podio de constructores está mucho más reñida. El Red Bull de Verstappen e Isack Hadjar aventaja en 17 puntos al McLaren de Norris y Oscar Piastri.