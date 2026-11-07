Cómo ver el Fulham-Newcastle United con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 10:00 Craven Cottage

El Fulham recibe al Newcastle United en Craven Cottage en un partido de la Premier League que llega en un momento difícil para el conjunto visitante, que viaja a Londres en busca de una reacción tras una semana turbulenta en Tyneside.

El Fulham de Alvaro Arbeloa se ha mostrado sólido en casa esta temporada y llega al encuentro en un estado de forma razonable. Ocupa el 15.º puesto de la tabla, pero dos victorias consecutivas en la Premier League en las últimas semanas le dan cierta confianza de cara a este partido.

El Newcastle, actualmente 13.º, ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y cayó dos veces ante el Everton en el espacio de una semana. El ambiente en St James' Park se ha enrarecido y los jugadores fueron recibidos con abucheos al término de la derrota en casa ante el Everton.

La presión sobre el entrenador Matthias Jaissle va en aumento, aunque ha declarado públicamente que conserva el pleno respaldo de la directiva del club. Le espera una tarde exigente en Craven Cottage sin varios jugadores importantes: Joelinton está descartado por lesión y Jacob Ramsey, sancionado.

El Fulham sabe que el Newcastle sigue siendo capaz de rendir a domicilio, como demostró al ganar 0-2 en el campo del Crystal Palace en su último partido fuera de casa. El Newcastle tendrá que repetir ese nivel si quiere frenar una mala racha que ha inquietado tanto a la afición como al personal del club.