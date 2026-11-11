Cómo ver Atletico Nacional vs Once Caldas con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 19 14 nov 2026 - 15:30

Atletico Nacional recibe a Once Caldas en un partido del Clausura de la Primera A de Colombia. El líder busca ampliar su ventaja, mientras que el equipo visitante llega también en buena forma.

El Nacional de Lucas Gonzalez ha sido el equipo más destacado del Clausura. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de Primera A, entre ellas un 2-0 ante Santa Fe y un emocionante 4-3 frente a Deportivo Pereira, lo han mantenido firme en lo más alto de la tabla.

El empate 1-1 contra Bucaramanga en su encuentro más reciente fue un pequeño tropiezo, pero el balance general de Nacional esta temporada lo sitúa como claro favorito al título.

Once Caldas llega a este partido en su mejor racha de los últimos tiempos. El equipo de Hernan Herrera ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, incluidas dos victorias consecutivas ante Santa Fe en la Copa y Alianza FC en la liga.

En su último partido, Caldas venció 1-0 a Aguilas Doradas en la Primera A, un resultado que le da confianza de cara a la que será su prueba más difícil del Clausura hasta ahora.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes favorece a Nacional, aunque Once Caldas consiguió una victoria por 1-0 en casa el pasado mes de mayo.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Atletico Nacional vs Once Caldas.

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