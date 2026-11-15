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Africa Cup of Nations Qualification
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Sigue el Somalia-Ghana en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Somalia vs Ghana
Somalia
Ghana
Africa Cup of Nations Qualification

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Somalia-Ghana de hoy, correspondiente a la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones.

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Previa del partido

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Africa Cup of Nations Qualification - Jornada 4

Ghana recibe a Somalia en un partido de clasificación del grupo C para la Copa Africana de Naciones. La selección ghanesa quiere dar continuidad a su reciente victoria ante el mismo rival, mientras ambas buscan una plaza en el torneo.

Ghana afronta este encuentro bajo la dirección de Lars Kim Bjoerkegren tras ganar a Somalia por 2-0 en su partido de clasificación más reciente. Sin embargo, sus resultados anteriores dibujan un panorama más complicado. Las derrotas consecutivas ante Gambia y Costa de Marfil en la fase de clasificación habían puesto en serio peligro sus opciones de disputar la Copa Africana de Naciones antes de esa victoria.

En el Mundial de la FIFA 2026, las derrotas ante Croacia y Colombia confirmaron la eliminación de Ghana en la fase de grupos, aunque poco después del torneo logró una victoria ante Somalia en la fase de clasificación. Ghana ocupa actualmente el tercer puesto del grupo C.

Somalia llega bajo la dirección de Yusuf Ali Nur tras perder sus tres últimos partidos, incluida la derrota por 2-0 ante Ghana en el encuentro anterior entre ambos. Sus únicos resultados positivos en el actual periodo de clasificación llegaron ante Mauricio en marzo: una victoria y un empate.

Somalia ocupa el cuarto puesto del grupo C y otra derrota pondría en serio peligro sus opciones de clasificación. Al equipo de Nur le ha costado marcar con regularidad y sus problemas defensivos han quedado expuestos ante rivales más fuertes.

Ambos equipos necesitan puntos, aunque por motivos distintos. Ghana quiere consolidar su posición, mientras que Somalia necesita un buen resultado para seguir con opciones.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Ghana-Somalia.

Noticias de los equipos y convocatorias

Somalia contra Ghana alineaciones probables

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  • Y. Ali Nur

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