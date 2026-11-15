Cómo ver el Somalia-Ghana con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Estados Unidos Fubo

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para tener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Africa Cup of Nations Qualification - Jornada 4 16 nov 2026 - 10:00

Ghana recibe a Somalia en un partido de clasificación del grupo C para la Copa Africana de Naciones. La selección ghanesa quiere dar continuidad a su reciente victoria ante el mismo rival, mientras ambas buscan una plaza en el torneo.

Ghana afronta este encuentro bajo la dirección de Lars Kim Bjoerkegren tras ganar a Somalia por 2-0 en su partido de clasificación más reciente. Sin embargo, sus resultados anteriores dibujan un panorama más complicado. Las derrotas consecutivas ante Gambia y Costa de Marfil en la fase de clasificación habían puesto en serio peligro sus opciones de disputar la Copa Africana de Naciones antes de esa victoria.

En el Mundial de la FIFA 2026, las derrotas ante Croacia y Colombia confirmaron la eliminación de Ghana en la fase de grupos, aunque poco después del torneo logró una victoria ante Somalia en la fase de clasificación. Ghana ocupa actualmente el tercer puesto del grupo C.

Somalia llega bajo la dirección de Yusuf Ali Nur tras perder sus tres últimos partidos, incluida la derrota por 2-0 ante Ghana en el encuentro anterior entre ambos. Sus únicos resultados positivos en el actual periodo de clasificación llegaron ante Mauricio en marzo: una victoria y un empate.

Somalia ocupa el cuarto puesto del grupo C y otra derrota pondría en serio peligro sus opciones de clasificación. Al equipo de Nur le ha costado marcar con regularidad y sus problemas defensivos han quedado expuestos ante rivales más fuertes.

Ambos equipos necesitan puntos, aunque por motivos distintos. Ghana quiere consolidar su posición, mientras que Somalia necesita un buen resultado para seguir con opciones.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Ghana-Somalia.

Noticias de los equipos y convocatorias