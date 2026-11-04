Cómo ver el Flamengo contra el Gremio con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 4 nov 2026 - 17:30

El Flamengo recibe al Gremio en un partido de la Serie A que enfrenta al líder con un equipo que lucha por alejarse de la zona de descenso.

El Flamengo de Leonardo Jardim llega en un gran momento en la competición nacional. Las victorias consecutivas en la Serie A ante el Bahia y el Atlético MG lo han mantenido en lo más alto, y el triunfo por 1-4 frente al Vasco da Gama en su último partido de liga puso de manifiesto su vocación ofensiva. La eliminación de la Copa Libertadores en la tanda de penaltis ante el Estudiantes aún duele, pero la plantilla ha demostrado que puede canalizar esa frustración en sus actuaciones ligueras.

La situación del Gremio es mucho más apremiante. El equipo de Renato Gaucho ocupa el 15.º puesto de la tabla y no puede permitirse ceder terreno. Tres victorias consecutivas, a domicilio ante el Coritiba, en casa frente al Athletico Paranaense y, la más reciente, un triunfo copero por 2-0 contra el Atlético MG, han dado confianza a una plantilla que no hace mucho parecía frágil.

La mejoría del Gremio es real, pero aquí le espera una prueba muy exigente. Enfrentarse al Flamengo en su estadio, con el título de liga en el horizonte, será el examen más difícil posible para comprobar si esa buena dinámica es auténtica.

Gabriel Jesus, que recientemente completó su fichaje por el Barcelona tras rechazar una propuesta del Flamengo, no jugará, pero Jardim cuenta con calidad suficiente en toda su línea de ataque para causarle serios problemas al Gremio.

Para el Gremio, sumar un punto sería un resultado importante. Una victoria sería toda una declaración de intenciones. Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el Flamengo contra el Gremio.

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