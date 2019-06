Siga en vivo la presentación de Mendy como jugador del Real Madrid

El lateral izquierdo hará la competencia a Marcelo y se establece como una opción de futuro para los blancos

El presenta este miércoles 19 de junio a Ferland Mendy como nuevo jugador del conjunto blanco. El defensa firmará su contrato antes de comparecer junto a Florentino Pérez en el palco del Santiago Bernabéu.

En Goal puedes seguir todos los actos de la presentación de Mendy en vivo aquí:

¿QUIÉN ES MENDY?

Es una petición de Zidane, a quien Reguilón no le parecía suficiente para competir con Marcelo. Tras una mala temporada del brasileño, era necesario encontrar un jugador completo, físicamente potente, con proyección ofensiva -pero no exclusivamente de banda- y con capacidad para no perder la espalda. Ese es Ferland Mendy.

iexcl;Así juega @RodrygoGoes

EL RECONOCIMIENTO MÉDICO

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 17 de junio de 2019

Mendy ha pasado el trámite. Hubo dudas por un problema de cadera, pero el reconocimiento médico en la clínica de La Moraleja no ha hecho saltar las alarmas.

YA HA FIRMADO Y HABLA EN EL PALCO

Ya tiene su primera camiseta blanca del Real Madrid. Mendy sigue la liturgia, le han dado la zamarra, de nuevo sin dorsal, y se hace la fotografía de rigor con el presidente del Real Madrid. Las 13 Champions le observan. Ahora ya pasa al palco para los discursos protocolarios.

Florentino Pérez:

"Tres Champions consecutivas y cuatro en cinco temporadas es una hazaña que sitúa a nuestros jugaores en el corazón de los madridistas, pero toca avanzar, este club tiene en su genética el afán de mejorarse a sí mismo y eso es lo que estamos haciendo, a pesar de la complejidad del mercado. Hoy es un gran día para este club, damos la bienvenida a quien ha sido elegido el mejor lateral izquierdo de la liga francesa, un jugador que sabe lo que es enfrentarse a la adversidad para cumplir sus sueños"

El artículo sigue a continuación

"Querido Ferland, el Real Madrid se convierte en tu gran desafío. Sabemos que grandes clubes te han querido, pero este era tu gran deseo. Te ha traído hasta aquí tu talento, tu calidad y por supuesto el trabajo y la lucha. Eres un gran ejemplo de superación y de algo que llevamos marcado a fuego en el madridismo, no rendirse jamás en la vida".

"Llegas al Real Madrid procedente de un club amigo que es un ejemplo de gestión con su presidente Jean Michel Aulas, eres internacional absoluto y con una gran experiencia a pesar de tu juventud. Todo esto será fundamental en un Real Madrid donde la exigencia es máxima. Eres un jugador potente, veloz. Quiero agradecerte tus deseos de formar parte de este club, este Real Madrid forma parte de tu vida, una vida que te ha puesto pruebas más de una vez. Haremos lo posible para que tú y tu familia seais felices. Bienvenido a tu casa".

MENDY SALTA AL CÉSPED

Siguiente momento del rito de presentación blanco, Mendy se viste de corto, toca balón y saluda a la grada por primera vez como jugador del Real Madrid.