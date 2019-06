SIFUP depone el paro del fútbol chileno

Este martes el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la ANFP solucionaron el problema que tenía el balompié detenido.

Este martes la ANFP decidió incorporar a Naval de Talcahuano a la Segunda División Profesional, eso sí, como invitado para la temporada 2020. Medida lograda gracias a las demandas del Sindicato de Futbolistas Profesionales, quienes paralizaron las actividades durante el fin de semana pasado.

"Me parece una medida intermedia. El problema es que soy hincha de mi club y no me gusta, pero como presidente es razonable. Creo que la esencia del fútbol es competir y si me vas a invitar de sparring... No me gusta mucho", explicó Fernando Rojas, timonel de Naval a la salida de la reunión en la ANFP.

Cita a la que acudieron el timonel de la ANFP, Sebastián Moreno, el presidente del Sifup Gamadiel García y el mismo Rojas.

De esta manera, los partidos pendientes de la Primera División se jugarán este fin de semana, mientras quienes tenían fecha fijada por Copa , se les aplazarán las citaciones.