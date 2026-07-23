El jugador del Atlético de Madrid, Álex Baena, rompió su silencio para explicar la verdad sobre el desaire al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la coronación de la Roja en el Mundial 2026.

El "diario Sport" señaló que Baena fue el centro de atención durante las celebraciones de la selección española, especialmente cuando acudió junto a sus compañeros al Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno de España.

El lugar fue testigo de una situación que generó polémica entre Baena y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante el saludo protocolario, el jugador evitó mirar a la cara a Sánchez, en una escena que recordó a lo que hizo Dani Carvajal, ex12capitán del Real Madrid, en 2024.

Esta escena provocó numerosos comentarios en las redes sociales, concretamente en la plataforma X, donde un usuario escribió: "Está en su derecho de hacer lo que quiera, pero mientras se viste la camiseta de la selección este comportamiento es inapropiado".

Mientras que otro comentó: "Siempre hay gente que carece de buenos modales".

Asimismo, el diario "La Razón" publicó a través de sus cuentas en las redes sociales una imagen del encuentro, acompañada de la frase: "Cuidado, este es el Palacio de la Moncloa, no os dejéis la copa aquí".

El diario afirmó que esta frase se la dijo el jugador del Atlético de Madrid a su compañero Rodri durante la visita.

Pero tras la gran polémica que se generó en internet, Baena decidió responder él mismo y comentó en la publicación del diario La Razón: "¿No tenéis otra mentira para que la gente os lea hoy?"

De esta manera, el jugador negó de forma directa la veracidad de lo que se había difundido, asegurando que las declaraciones que se le atribuyeron durante la visita a la sede de la Presidencia del Gobierno de España carecen de todo fundamento.