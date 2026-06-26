Siete equipos europeos y uno árabe avanzan a la segunda fase del Mundial, según la FIFA

Diecinueve selecciones han avanzado a la segunda ronda del Mundial 2026 (fase de 32), entre ellas siete europeas y un único representante árabe: Marruecos.

Tras la segunda jornada de la tercera ronda de la fase de grupos, se sumaron seis selecciones: Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia y Australia.

Según la FIFA, los clasificados son:

Grupo A: México y Sudáfrica.

Grupo 2: Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina.

Grupo 3: Brasil – Marruecos.

Grupo 4: Estados Unidos – Australia.

Grupo 5: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo 6: Países Bajos – Japón – Suecia.

Grupo 9: Francia – Noruega.

Grupo 10: Argentina.

Grupo XI: Colombia.

Quedan 13 plazas para dieciseisavos, que se definirán en las próximas 48 horas.

Dieciséis equipos ya están en la siguiente ronda como primeros o segundos de grupo, y tres —Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Suecia— avanzaron como mejores terceros. Quedan cinco cupos por definir.

Ocho selecciones ya están eliminadas: República Checa, Catar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Jordania y Panamá.

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