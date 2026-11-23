Compartir Sigue a GOAL en Google

¡Duro golpe!

Anuncios

La derrota del Al Ahli saudí ante el Al Shamal catarí no fue un simple tropiezo más en la Liga de Campeones de la AFC Élite. Trajo consigo un dato negativo que puso fin a una racha excepcional del equipo frente a los clubes cataríes: el Al Ahli encajó su primera derrota ante un rival de Catar desde 2019, lo que cortó una serie de cerca de siete años, en una noche que aumentó la presión sobre su entrenador, el neerlandés Marino Pušić.

El Al Ahli cayó por 2-3 ante el Al Shamal pese a ir ganando por dos goles, en un partido en el que se vino abajo de forma evidente durante la segunda parte. Firas Al Buraikan marcó el primer tanto y Ivan Toney firmó el segundo, antes de que el conjunto local lograra la remontada con tres goles de Baghdad Bounedjah, Thiago Silva y Alex Collado, que se llevó el gol de la victoria en el tiempo de descuento.

La derrota cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el historial del Al Ahli ante los equipos cataríes, ya que puso fin a una serie sin perder contra ellos que se remontaba a 2019. Así, el tropiezo ante el Al Shamal se convierte en uno de los resultados más dolorosos para el equipo, no solo por los puntos perdidos, sino también por la manera en que dejó escapar un partido en el que llegó a tener dos goles de ventaja.

Lee también: Chawali, a la afición del Al Hilal: ¡Bono no os salvará siempre!

Anuncios Anuncios

Este resultado llega en un momento en el que Pušić vive una presión creciente, después de que en los últimos cuatro partidos del Al Ahli bajo su dirección se hayan sumado tres tropiezos y una sola victoria, la conseguida ante el Al Nassr, mientras que el equipo no logró ganar en sus enfrentamientos contra el Al Shamal, el Al Sadd y el Al Shabab.

Related Topics

La racha comenzó con el tropiezo ante el Al Shabab y siguió ante el Al Sadd, antes de que el Al Ahli se impusiera al Al Nassr. Sin embargo, el equipo volvió a fallar ante el Al Shamal en la Liga de Campeones de la AFC Élite, y el técnico neerlandés se encuentra ahora con un balance que no le ayuda a calmar las críticas de la afición.

La afición del Al Ahli no analiza estos resultados al margen del rendimiento. La derrota ante el Al Shamal provocó un enfado generalizado, sobre todo porque el equipo tuvo la oportunidad de sentenciar el partido pronto, pero perdió su ventaja y encajó tres goles. Este resultado se suma así a la serie de críticas dirigidas al cuerpo técnico.

Anuncios

Mientras buena parte de la afición considera que la continuidad de Pušić ya no resulta convincente ante la repetición de los tropiezos, la directiva se enfrenta a una difícil prueba sobre el futuro del entrenador, en un momento en el que los últimos resultados no dan al equipo la estabilidad suficiente, sobre todo tras perder un récord histórico ante los clubes cataríes que el Al Ahli había mantenido durante cerca de siete años.