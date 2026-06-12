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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Siete años después, Aguirre se vengó de Sudáfrica con Egipto

Javier Aguirre Onaindía
Mexico vs Sudáfrica
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La derrota en la Copa Africana de Naciones de 2019 aún se recuerda.

Javier Aguirre, seleccionador de México, se tomó la revancha al vencer a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Aguirre condujo a México a una valiosa victoria 2-0 sobre los sudafricanos ayer jueves, en un partido con tres tarjetas rojas: una para el local y dos para la visita.

El técnico, de 67 años, se tomó la revancha ante Sudáfrica tras perder sorpresivamente con ese mismo rival en 2019, cuando dirigía a Egipto.

En 2019, Egipto, anfitrión de la Copa Africana de Naciones, cayó 0-1 ante Sudáfrica en octavos de final.

El único gol lo marcó Thembenkoshi Lorch.

Esa derrota provocó su cese, por lo que solo dirigió a los Faraones en 12 partidos entre agosto de 2018 y julio de 2019.

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