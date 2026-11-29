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El entrenador del Inter, Cristian Chivu, ha lanzado una advertencia al resto de la Serie A: insiste en que su equipo sigue siendo la referencia del fútbol italiano. Tras golear 4-0 al Génova, elogió la fortaleza mental de sus jugadores y su eficacia de cara a portería.

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El Inter recupera el impulso por todo lo alto

El Inter no tardó en imponer su dominio en el estadio Giuseppe Meazza el sábado por la noche y despachó sin contemplaciones al Génova para mantener el rumbo en su lucha por el Scudetto. Tras un pequeño tropiezo ante el Atalanta en su anterior partido, los hombres de Chivu ofrecieron una actuación sólida que dejó el encuentro prácticamente sentenciado antes del descanso. El 4-0 reflejó una actuación marcada por la concentración y la disciplina táctica.

Tras el pitido final, Chivu se mostró satisfecho con la manera en que sus jugadores afrontaron el partido desde el principio. «El planteamiento y la actitud proactiva son para mí la mejor noticia de la noche», declaró el entrenador a Sky Sport Italia. El técnico del Inter es muy consciente de que todos quieren derrotar a su equipo por su condición de vigente campeón de Italia. «Sabemos que tenemos que trabajar duro y mantener la concentración porque siempre somos el equipo al que hay que ganar y debemos estar a la altura, preparados para gestionar incluso los momentos negativos y levantar la cabeza de inmediato», añadió.

Chivu elogia a Provedel por dejar la portería a cero

Aunque los atacantes acapararon los titulares, Chivu destacó la actuación de Ivan Provedel, que fue titular en lugar de Josep Martinez. El portero resultó decisivo en los primeros compases, con dos paradas de gran calidad cuando el marcador aún estaba a cero. Chivu rechazó cualquier duda sobre sus decisiones de alineación y reafirmó su confianza en los guardametas con los que cuenta esta temporada.

«Provedel ya lo había hecho bien contra la Fiorentina y el Venecia», explicó el entrenador. «Se hacen muchos juicios, pero conocemos su calidad y la de nuestros porteros, tres profesionales que saben defender la portería de un equipo como el Inter».

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La integración de los jóvenes sigue siendo una prioridad

El entrenador también dedicó tiempo a hablar de la integración de jóvenes talentos como Petar Sucic, Pio Esposito y Andy Diouf. Chivu cree que abrir un camino a los jugadores de la cantera es esencial para el futuro del club. Señaló que, aunque jugar en un club de la talla del Inter nunca es fácil, los jóvenes de la actual generación tienen el hambre necesaria para triunfar al máximo nivel.

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«Sabemos que tienen calidad y margen de mejora. Trabajan mucho. Jugar en el Inter no es sencillo, pero tienen ganas de trabajar y de seguir en nuestro grupo. También menciono a Stankovic, que se está preparando para la oportunidad que tendrá tarde o temprano. Estamos intentando que Luis Henrique mejore. Además, conocemos las cualidades de Sucic y Diouf. A este último también lo probé por la izquierda cuando el partido ya estaba resuelto para ver si llegaba hasta la línea de fondo y centraba con su pierna buena. Creemos en los jóvenes», afirmó Chivu.

El Inter prolonga su racha con la goleada al Génova

El Inter mantuvo la presión sobre el Lazio, líder de la Serie A, con una contundente goleada al Génova. La victoria vuelve a reducir a solo tres puntos la distancia con el primer puesto y deja claras sus intenciones: el equipo de Chivu no piensa permitir que el líder se escape en la lucha por el Scudetto.

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La exhibición también amplió la formidable racha reciente del Inter en San Siro, donde ya suma siete victorias consecutivas en la Serie A y ha marcado al menos dos goles en cada partido. Es la racha más larga del club en casa con esas características desde que encadenó ocho encuentros durante la temporada 2016-17, una muestra de lo difícil que resulta frenarlo ante su afición.