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Andy Robertson igualará el viernes, ante Macedonia del Norte, el récord de 102 internacionalidades con Escocia de Sir Kenny Dalglish, pero el capitán insiste en que la noche pertenece a quien fue su mentor en el Liverpool y es su amigo. Robertson afirma que solo estará a la altura de Dalglish en las cifras y que, a sus 75 años, siempre será el mejor futbolista que ha dado su país.

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Robertson, a punto de igualar las 102 internacionalidades de Dalglish

Robertson sumará su 102.ª internacionalidad cuando Escocia reciba a Macedonia del Norte en Hampden Park el viernes, 40 años después de que Dalglish disputara su último partido con la selección en una victoria por 3-0 ante Luxemburgo. El lateral del Tottenham, que debutó ante Polonia en 2014, podría superar después su marca el lunes.

En la rueda de prensa previa al partido de Escocia, Robertson recalcó que igualar el récord no los pone al mismo nivel. «En cuanto a la cifra, estaré a su altura, pero no quiero olvidar ni quiero que la gente olvide lo importante que ha sido este hombre para nuestro país», afirmó.

Robertson: Dalglish siempre será el más grande de Escocia

«Para mí, posiblemente fue el mejor jugador del mundo en su época y siempre será el más grande de este país, pase lo que pase en el futuro», añadió Robertson. «Siempre será el primero en haber hecho X, Y y Z, y eso no debería olvidarse.

«Quizá no siempre se nos da muy bien recordar a estas grandes figuras y creo que mañana es, sin duda, una ocasión para hacerlo con Kenny. Estoy increíblemente orgulloso, pero, en mi opinión, mañana no se trata realmente de mí, sino de él: para empezar, por el tiempo que se mantuvo su récord, por lo que logró en su carrera y por la persona que es».

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Dalglish escribió a Robertson cuando fue nombrado capitán

Robertson conoció bien a Dalglish tras llegar al Liverpool procedente del Hull City en 2017, y ambos han bromeado mucho sobre el récord. «Hemos hecho muchas bromas [sobre superar su récord], pero sé que, en el fondo, está muy orgulloso de mí y también muy contento por mí», explicó.

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«Siempre recuerdo que, cuando me nombraron capitán, fue uno de los primeros en escribirme y decirme: “Sé que llevo un tiempo alejado del fútbol, pero, si necesitas ayuda, puedes contar conmigo”. Tener a alguien así con quien comentar cualquier cosa y en quien apoyarse [es fantástico]».

¿Qué les espera a Robertson y Escocia?

Robertson se convertirá en el jugador con más internacionalidades de Escocia si participa en el último partido de la Liga de Naciones, el lunes ante Suiza en San Galo. Escocia solo ha ganado uno de sus cuatro encuentros bajo las órdenes de Sebastien Pocognoli.

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«Cuando lo supere, solo estaré por delante de él en internacionalidades, y ahí se acaba la comparación», insistió Robertson. «Para mí, siempre será el más grande de este país por lo que hizo, por cómo lo hizo y también por el hombre en el que se ha convertido».