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Marco Rose, entrenador del Bournemouth, respaldó las aspiraciones de su equipo en la Europa League después de que una espectacular remontada con diez jugadores ante el Celta de Vigo sellara el jueves su décima victoria consecutiva, un récord del club. Pese a la temprana expulsión de Bafode Diakite, el Bournemouth remontó para ganar 2-1 en España y mantener el pleno de victorias en su primera campaña europea.

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El Bournemouth sorprende al Celta en España

El Bournemouth remontó un marcador adverso y superó una expulsión en la primera parte para prolongar su racha de victorias en España . Iago Aspas había adelantado al Celta con un disparo con efecto antes de que Bafode Diakite fuera expulsado, tras la intervención del VAR, en el minuto 23 por golpear a Couhaib Driouech en la parte alta del tobillo. Los goles de Alvaro Rodriguez y del suplente Rayan en la segunda parte dieron la vuelta al partido, mientras que al Celta le anularon tres tantos por fuera de juego.

Rose no renuncia al sueño de conquistar un título europeo

La espectacular remontada dejó al Bournemouth líder de la Europa League con cinco victorias en cinco partidos. Se convirtió así en el tercer equipo que gana sus cinco primeros encuentros en una gran competición europea, después del Núremberg en 1961-62 y el Ararat en 1972-73. Antes del inicio del partido, el superordenador de Opta ya lo situaba entre los favoritos del torneo, con un 26 % de posibilidades de lograr el título, y Rose se negó a rebajar las expectativas.

En declaraciones a TNT Sports, Rose afirmó: «Siempre se puede soñar. Si entras en una competición como esta, quieres conseguir los mejores resultados posibles, pero sabemos que queda un largo camino y muchos partidos.

»Ahora se trata de quedar entre los ocho primeros para evitar aún más partidos, dado que somos un club de la Premier League. Después ya veremos, paso a paso. En nuestra situación, es bueno mantener la humildad y trabajar duro».

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Una remontada extraordinaria bajo el técnico alemán

La victoria del jueves convirtió al Bournemouth en el primer equipo de la Premier League que gana un partido en cualquier competición tras llegar al descanso por detrás en el marcador y con diez jugadores desde que el Liverpool venció al Newcastle United en agosto de 2023. Rose había hecho ocho cambios respecto a su anterior partido de liga, pero su equipo mejoró tras la expulsión: disparó siete veces en la segunda parte, frente a las tres de la primera.

El partido cambió cuando Rodriguez remató de cabeza un centro con efecto hacia dentro de Amine Adli. Después, los también suplentes Adrien Truffert y Marcus Tavernier se combinaron para preparar el gol de la victoria de Rayan. El triunfo culmina una remontada extraordinaria para el sucesor de Andoni Iraola: el Bournemouth estaba justo por encima de la zona de descenso y no había ganado en liga tras perder 5-1 ante el Chelsea el 10 de octubre, pero desde entonces ha encadenado diez victorias y ha marcado al menos dos goles en cada partido.

Una visita inmediata al Fulham

Rose afronta ahora otro partido con poco tiempo de preparación: el Bournemouth, quinto clasificado, visita al Fulham el domingo en la Premier League. A solo cuatro puntos del segundo puesto, el equipo querrá trasladar su gran momento a la competición nacional. Una nueva victoria en el oeste de Londres mantendría viva su extraordinaria racha y aliviaría la presión de compaginar los compromisos europeos y ligueros.