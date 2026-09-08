Ro-Zangelo Daal está impresionando esta temporada a Valentijn Driessen y Mike Verweij. Según Driessen, parece cuestión de tiempo que el extremo de 22 años del AZ entre en el radar de la selección neerlandesa.

El AZ ha arrancado de forma excelente la nueva temporada. A comienzos de agosto conquistó la Johan Cruijff Schaal, tras una victoria por 0-4 sobre el PSV. También en la Eredivisie, el conjunto de Alkmaar sigue impecable: cinco partidos jugados, cinco victorias.

“Lo que está pasando en el AZ es realmente muy meritorio”, señaló Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf. “No es que hayan tenido un calendario realmente muy sencillo. Normalmente, visitar al Utrecht y al Heerenveen no es ningún trámite para ningún equipo. Así que ya han tenido un calendario relativamente complicado.”

Uno de los jugadores más destacados es Daal, según Verweij. “La temporada pasada ya se le vieron destellos. Y ahora se está convirtiendo en un jugador muy fiable y estable. Un extremo izquierdo realmente muy bueno.”

Driessen está de acuerdo con él. “Y va a marcar. Eso era justamente lo que hacía demasiado poco. Evidentemente no marcaba mucho, y ahora sí lo está haciendo. Sabes lo que va a pasar, y aun así marca. Eso es muy especial. Esos son los jugadores con un plus de clase.”

“Así que sí, siempre hablamos de Ruben van Bommel, pero también puedes apuntar a Daal. No sé si está en el radar de Xavi, pero si sigue mostrándose así, seguro que sí. Lo combina con un rendimiento altísimo. Probablemente incluso más alto que Van Bommel, y él juega en el PSV.”

Daal, formado en la cantera del AZ, ha sido titular hasta ahora en los seis partidos del conjunto de Alkmaar esta temporada. En esos encuentros suma cinco goles y una asistencia.