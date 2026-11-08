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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha pedido a su plantilla una reacción serena y mesurada después de que el impulso con el que arrancó la temporada se desvaneciera durante una decepcionante visita a las Midlands Orientales. El equipo del Etihad encadenó su tercera derrota consecutiva en la Premier League tras caer por 3-1 ante el Nottingham Forest el sábado por la tarde.

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Un desplome temprano en el City Ground

Los visitantes se quedaron atónitos tras encajar dos goles en rápida sucesión. Jair Cunha y Liam Delap, exdelantero del City, dieron al Forest una clara ventaja en los primeros 18 minutos y echaron por tierra el plan de partido del City. Rayan Cherki recortó distancias con un gran disparo tras el descanso y dio una breve esperanza al equipo de Maresca.

Sin embargo, Delap volvió a marcar en un rápido contraataque para asegurar los puntos al equipo de Oliver Glasner. El resultado deja al City a seis puntos del Arsenal, vigente campeón. Supone un marcado contraste con su impecable inicio de temporada, en el que ganó sus siete primeros partidos antes de tropezar ante el Aston Villa, el Brighton y, ahora, el Forest.

Maresca pide mantener la perspectiva

Maresca instó a su plantilla a no caer en el pánico pese a su repentino bajón de forma. «Siempre estoy preocupado, incluso cuando ganamos partidos», dijo Maresca. «Necesitamos equilibrio. Ganamos siete seguidos. Ahora hemos perdido tres seguidos, así que necesitamos mantener el equilibrio».

De cara al parón de las competiciones nacionales, el técnico italiano subrayó la importancia de reflexionar. «Durante el parón internacional, intentaremos entender qué podemos hacer mejor y volver a empezar después», añadió. «Igual que hicimos con el primero, vamos a aprovechar este parón internacional para intentar aclarar qué podemos hacer mejor. Sabemos que hay cosas que hacemos mejor y también sabemos que hay cosas que debemos mejorar. Así que vamos a aprovecharlo para intentar entender cómo podemos evitar este tipo de partidos».

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El entrenador del City también explicó las sustituciones de Marc Guehi y Josko Gvardiol en el descanso. «Ambos estaban lesionados y pidieron el cambio», reveló. «Marc Guehi tenía una lesión. Josko Gvardiol ya había tenido algún problema durante la semana, así que fue simplemente porque ambos tenían problemas».

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Delap responde para Glasner

Para el Forest, la victoria alivia una presión cada vez mayor. Glasner solo había logrado una victoria en nueve partidos al frente del equipo, mientras que Delap, el fichaje más caro de la historia del club, solo había marcado un gol desde su llegada procedente del Chelsea.

El técnico austriaco elogió el doblete decisivo de su delantero, pero insistió en que todavía tiene margen de mejora. «Ahora Liam tiene que seguir trabajando para alcanzar su mejor estado de forma», dijo Glasner. «Digamos que tiene que volver a ser el Liam Delap que fue en el Ipswich y, por supuesto, mejorar aún más su juego, porque todavía tiene mucho que mejorar».

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«Desde luego, no tiene que mejorar su definición ni con la izquierda ni con la derecha, pero sí su juego de cabeza, sus movimientos en el área y su comprensión de lo que hacemos sin balón. Pero, sinceramente, lo hizo muy bien».

Glasner también bromeó sobre su carrera junto a la banda para celebrar el segundo gol de Delap. «Por supuesto, no puedo exigir a los jugadores que corran más que el rival y luego correr yo menos que el entrenador contrario. Así que creo que tenía que seguirles el ritmo», señaló. «Me acaban de decir que hoy corrieron seis o siete kilómetros más que el City, y eso significa que yo también tenía que correr más que Enzo Maresca. Cumplí con mi parte. Fue divertido para mí».

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Un parón internacional para recomponerse

El inminente parón internacional llega en un momento crucial para la plantilla de Maresca, que atraviesa un bache. El City debe aprovechar estas dos semanas para reagruparse, evaluar el estado físico de Guehi y Gvardiol y encontrar soluciones a sus repentidas debilidades defensivas.

Cuando vuelva el fútbol de clubes, tendrá que afrontar una enorme presión para recortar los seis puntos que le separan del Arsenal y poner fin a su racha de derrotas antes de que sus aspiraciones al título sufran un daño irreparable. El Forest, por su parte, espera que esta victoria señalada sirva de impulso para escalar posiciones en la tabla.