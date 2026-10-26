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Harry Kane ha llegado a Londres como máximo favorito para conquistar su primer Balón de Oro tras una temporada de debut en Alemania en la que batió récords. El capitán de Inglaterra encabeza una delegación del Bayern de Múnich repleta de estrellas que ha aterrizado en la capital antes de la ceremonia del lunes en el London Palladium.

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Kane encabeza una delegación del Bayern de Múnich repleta de estrellas

El Bayern de Múnich ha llegado a Londres con una nutrida delegación para apoyar a su delantero de referencia. Junto al capitán de Inglaterra han viajado el fichaje del verano Michael Olise, la estrella colombiana Luis Diaz y el pilar defensivo Dayot Upamecano. El grupo también incluye a la joven promesa Lennart Karl, una muestra de la intención del club de dar visibilidad a su futuro junto a sus estrellas consagradas.





La cúpula del club también se ha desplazado a Londres para mostrar su apoyo. El presidente Herbert Hainer y el director ejecutivo Jan-Christian Dreesen están presentes en representación de la directiva, aunque destaca la ausencia del director deportivo Max Eberl, que se ha visto obligado a quedarse por un resfriado. La presencia de Lennart Karl en la delegación refleja la amplitud de la representación del Bayern en Londres.

Los compañeros de Kane confían en su victoria

La confianza en el entorno del Bayern es máxima, y los compañeros de Kane no ocultan quién creen que merece el máximo galardón individual. Diaz fue rotundo al hablar con los medios a su llegada sobre los méritos del delantero. Preguntado por quién cree que se llevará el trofeo esta noche, el extremo no dejó lugar a dudas: «Harry, Harry, el favorito. Siempre», dijo a los periodistas, según informó El Chiringuito TV, que cubrió la llegada del equipo al hotel.

La dirección del club comparte esa opinión y cree que las cifras de Kane lo convierten en la elección indiscutible para el premio de 2026. El director ejecutivo del Bayern, Jan-Christian Dreesen, ha destacado la repercusión del delantero a escala mundial. Dreesen declaró: «Por supuesto, estaríamos enormemente felices si Harry Kane ganara el Balón de Oro. Harry bate récords año tras año, pero sus 73 goles con el Bayern de Múnich y la selección de Inglaterra tienen esta vez una importancia especial».





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En busca de un hito histórico

Si Kane gana esta noche, se convertirá en el primer jugador del Bayern de Múnich en recibir el premio desde que Karl-Heinz Rummenigge lo lograra en 1981. La competencia es dura, pero los méritos del capitán de Inglaterra en el periodo 2025-26 son prácticamente incomparables. Tras conquistar la Bota de Oro europea y liderar a su club hacia un triplete nacional que incluye la Bundesliga y la Copa de Alemania, Kane también dejó huella en el fútbol internacional, donde siguió siendo una pieza fundamental de la selección. Sus 73 goles entre club y selección lo sitúan a la altura de los nombres más grandes de la historia de este deporte.

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Mientras en el entorno del Bayern crece la expectación, destaca la ausencia de un habitual de la gala del Balón de Oro. Según algunas informaciones, no se espera que Lionel Messi asista al acto en el London Palladium debido a su apretada agenda con el Inter Miami y a sus recientes compromisos ceremoniales en España.