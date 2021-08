Sidnei, la siguiente salida a tratar en el Real Betis

La situación parece estar abocada a una única solución que es la rescisión de contrato.

A pocos días de que se dé por cerrado el plazo de fichajes el mercado no ofrece demasiadas posibilidades al Real Betis. En las oficinas del Real Betis la prioridad era la contratación de Willian José y la salida de Loren pero con el anuncio oficial del marbellí y la llegada inminente de Willian José , ahora es el turno para otra marcha que no termina de definirse, la de Sidnei. La situación parece estar abocada a una única solución que es la rescisión de contrato. Y es que el conjunto verdiblanco necesita liberar fichas para poder realizar la inscripción de Pezzella ahora que con la salida de Loren podrá inscribir al ex de la Real Sociedad.

El conjunto verdiblanco lleva tiempo buscándole una salida a Sidnei que no acaba de encontrar. Son varios los movimientos que se han realizado en este sentido pero ninguno ha llegado a concretarse. Ante la falta de un destino para el brasileño, ambas partes han empezado ya conversaciones para tratar la posible rescisión del contrato del central. Esta sería la última temporada del ex del Deportivo de la Coruña con la entidad heliopolitana ya que solo le resta un año de vinculación con el club de la Palmera. Aunque las conversaciones en este sentido ya se han iniciado, lo cierto es que todavía no hay nada cercano aunque los días pasan y el 31 de agosto ya se encuentra muy próximo.

Desde su llegada, Pellegrini no ha contado con el defensa disputando la temporada pasada tan solo 11 partidos en la competición doméstica y cuatro de Copa del Rey. La defensa era una de las cuestiones primordiales a tratar para la confección de la plantilla verdiblanca desde la salida de Mandi. Finalmente ha llegado Pezzella para suplir al argelino y aunque el técnico chileno hubiera deseado otra contratación para la zaga, ha terminado ajustando a Edgar en el once titular. Sidnei no fue convocado al partido que suponía el debut liguero del Real Betis en Mallorca y estuvo suplente ante el segundo empate verdiblanco en la presente Liga ante el Cádiz en el Benito Villamarín.

El de Alegrete fichó por el Betis en el verano de 2018 y acumula un total de 64 partidos oficiales entre Liga, Copa del Rey y Europa League . Su primer año fue el que tuvo más protagonismo con 24 partidos en LaLiga, junto a tres y siete choques de Copa y competición europea respectivamente.