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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Sibari, encantado de brillar ante la mirada de Guardiola: «Es un honor para mí que haya visto nuestro partido»

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
I. Saibari
Escocia
Marruecos
EE. UU.

El entrenador español estaba en las gradas

Ismael Sibari, delantero de Marruecos, fue nombrado «Mejor jugador del partido» tras marcar a los 69 segundos contra Escocia y dar la victoria a los «Leones del Atlas» en el Mundial 2026.

Sibari marcó a los 69 segundos, logrando el gol árabe más rápido en la historia del Mundial y convirtiéndose en el primer marroquí y el segundo africano en anotar en sus dos primeros partidos, tras Mohamed Salah en 2018.

El futbolista, a punto de fichar por el Bayern de Múnich, buscó el segundo tanto en varias ocasiones y solo el larguero lo evitó.

Sobre su actuación, Sibari declaró a la prensa, según recoge «Marca»: «La afición y los periodistas decidirán si soy una estrella del Mundial. Yo solo intento ayudar al equipo».

Su actuación se produjo ante la mirada de Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, quien podría regresar pronto a los banquillos.

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Sobre la presencia del técnico español, Sibari añadió: «Es un honor que haya visto nuestro partido».

«Estamos contentos con la victoria y podríamos haber marcado más goles. Ha sido un trabajo colectivo; la construcción de las jugadas de ataque ha sido buena y el pase decisivo de Brahim en el primer gol fue magnífico».

Y concluyó: «Si hubiéramos marcado el segundo gol, habríamos jugado con más tranquilidad, pero luchamos con fuerza en los últimos diez minutos y conseguimos una victoria merecida».

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