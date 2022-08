Si yo fuera Soler me iría, pero como toca

Héctor Gómez analiza el futuro de uno de los mejores jugadores valencianistas

Hace una semana en medio del subidón informativo que nos ha provocado en Valencia la posible llegada de Edison Cavani, que se terminó de cerrar ayer de manera oficial, informamos en Tribuna Deportiva que Luis Campos, director deportivo del PSG, tenía en sus pensamientos al valenciano Carlos Soler.

Algunos medios se hicieron eco de la noticia y otros directamente no se la creyeron. Sin embargo, la información era muy potente y contrastada. El PSG había llamado a principios de agosto a los agentes de Soler para trasladarle su interés en el jugador. Eso sí, les avisó que era una alternativa que se planteaba por si no terminaba de poder cerrar el fichaje de Fabián Ruiz.

Ese fichaje se confirmó ayer, porque las negociaciones entre PSG y Napoles han llegado a buen puerto y eso en principio descartaba a Soler para el Paris, pero no ha sido así. Según informó la Cope anoche los parisinos quieren igualmente a Soler. Y es sencillo, Soler es ahora mismo un caramelo en el mercado y firmarlo te garantiza un gran activo que si no te funciona el año que viene tendrá como mínimo el mismo valor.

Es un caramelo porque ha llegado al final del mercado sin haber renovado y eso le hace agente libre en cuatro meses, pero en la realidad del futbol le convierte en agente libre desde septiembre que es cuando muchos jugadores firman gratis con otro club y se firma el contrato con fecha de 1 de enero del siguiente año. Ante esa tesitura, ahora es el jugador el que debe decidir si ha sido participe de llevar al club al límite del mercado para marcharse a la baja y lograr un gran contrato en un club en el que no va a ser titular, o si como siempre ha dicho respeta al club y si tiene que salir es por una oferta acorde a su valor y a los últimos días de mercado, donde todo sube.

Siempre he defendido la figura de Carlos Soler y de hecho, si yo fuera él, escucharía con atención cualquier oferta porque hay determinados núcleos que han generado un caldo de cultivo contra él por puro interés. Se le observa con lupa cada partido y no se le valora en exceso por ser de la casa, cuando nadie repara que no juega en su sitio porque Soler es un llegador. Su inicio de temporada está siendo muy flojo y eso lo sabe él y cualquiera pero eso no justifica que se haya puesto el foco en él como se ha puesto, porque se le piden cosas que ni ha hecho, ni hará nunca. Lo que me duele es que se le machaca por cobrar mucho y ser de casa, cuando lleva 3 años tirando del carro y soportando un club de pandereta.



Ahora bien, con todo eso, me niego a asumir que Carlos será participe de lo que quieran sus agentes. Me niego a creer que si sale no será por una cantidad que al menos se acerque a los 25 millones y que se ponga del lado de un club multimillonario para presionar a su Valencia CF. Si quiere irse, le entiendo. De corazón, lo entiendo porque aún con Cavani el Valencia CF de hoy no es aspirante a Champions y yo hoy no lo veo compitiendo Europa. Pero si quiere irse al PSG en los dos últimos días de mercado, debe venir con mucho más dinero de lo que se habla.

Y ya que hablamos de multimillonarios, si Lim quiere demostrar que tiene un mínimo de interés, que yo sigo dudando de todas todas, que haga una oferta como dios manada a Soler y a Gayà y acabemos con el culebrón. Pero es muy posible que escuche al PSG con mucha atención.

Héctor Gómez