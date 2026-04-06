«Si yo fuera el entrenador del Ajax, no lo alinearía durante las tres primeras semanas»

Johan Derksen se enfadó mucho el sábado con Wout Weghorst. El altísimo delantero fue sustituido tras el descanso por el entrenador Óscar García y, evidentemente, no estaba de acuerdo con la decisión del técnico español de lanzar a Don-Angelo Konadu a la boca del lobo contra el FC Twente, que se impuso por 1-2 en Ámsterdam.

«Me ha molestado muchísimo Wout Weghorst. Tiene una especie de delirio de grandeza y entra al campo como si fuera el mismísimo Señor Jesús», expresó Derksen el lunes su descontento con el jugador del Ajax en Vandaag Inside.

Derksen sí vio a Weghorst marcar el gol del empate en el minuto 32. «Metió un balón, remató un buen centro. Pero por lo demás no tuvo ningún protagonismo».

«Y luego sacan a Weghorst y empieza el espectáculo. Porque la cámara está enfocada en él. Y entonces esa cara de: ¿cómo puedes hacer eso? Al mejor jugador del campo, el que puede ganarte los puntos, lo sacas. Incomprensible, gente, incomprensible», comenta Derksen con cinismo sobre las escenas tras la sustitución de Weghorst en el minuto 71.

«Si yo fuera el entrenador del Ajax, no lo alinearía en las tres primeras semanas», le dice Derksen al técnico español del Ajax. El presentador Wilfred Genee se pregunta a continuación qué pasa con Kasper Dolberg y hace referencia a la cifra de traspaso de diez millones de euros.

Derksen también se muestra crítico con García. «Tampoco es un entrenador de primera». Driessen se suma al comentario diciendo que ya se puede dar por zanjada la discusión sobre si el técnico español seguirá al frente del Ajax la próxima temporada.